紅納智捷 vs. BMW！車停門口卡死「上班行程全泡湯」　他怒報警結局好意外

▲BMW車主抱怨門口遭納智捷擋住了大半。（圖／翻攝Mobile01）

記者黃君瀚／綜合報導

有BMW車主昨（23）日發文抱怨，表示將車停在鐵皮停車場，要離開時驚見門口卡了一輛紅色納智捷轎車，一時間無路可出，打車上留下的電話也沒人接聽，害上班行程泡湯，氣得報警處理，沒想到結局是「並無違規」！

網友23日中午在Mobile01上貼文，附上一張停車場照片，憤怒指控圖中一輛紅色納智捷轎車擋住半個門口，開BMW的他慘遭卡死，不得其路而出，「可以不要你的方便造成他人大大的不便......因為這樣，今天的上班行程全泡湯了！」

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沒想到的是，他氣憤下打電話報警，員警到場勘驗後回覆，紅色納智捷「不算實質上的違規」，依規定只能查車籍地址，再由當地派出所聯繫通知車主移車。他無奈表示，納智捷車主光是車上留的聯絡電話打了都沒人接，「所以警察找也不會有效果吧」！

▲不過警方到場勘驗，認定納智捷並未違規。（圖／翻攝Mobile01）

文章貼上網，不少網友站在BMW車主一方，「會停這樣，代表他心裡只想到自己」、「太扯了車這樣停原來警察管不了這種事」、「沒公德心沒錯」、「在台灣想找公德心？樓主是太天真還是太善良」、「檔到出入口這樣不算違規」？

不過也有網友理性分析，紅色納智捷本來就沒錯，「道路上沒有禁停標線，警察沒有辦法執法取締拖吊」、「有問題的是停車場，把停車場出入口設在緊臨道路又不劃紅線」、「如僅是地主提供水泥空地自行畫車格供住戶或收費供他人使用，並不一定全然是合法的。」

此外，也有人看照片認為納智捷擋住的區域不算大，車輛應該仍有進出的空間。BMW車主則說，不想承擔這樣的風險，「我感覺也是有機會過，但我不想嘗試，真的A到還要賠償紅車，我哪受的了。」

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▼BMW車上角度往外望，確實難以通過大門出入口。（圖／翻攝Mobile01）