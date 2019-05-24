魚缸燈忘關！一頓飯時間「白花瓣屍海」現形...主人嚇壞　網驚：紅龍自助餐

▲這畫面太恐怖了。（圖／詹先生授權引用）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

梅雨季節來臨，意味著飛蟻大軍的襲擊就此展開。一名詹姓網友日前忘記把家裡的魚缸燈關掉，沒想到才吃個飯，上樓就驚見恐怖又壯觀的「白花瓣海」，只能無奈將蟲蟲們逐一撈起。網友們看完超抖，不過許多內行都笑說，「養紅龍一定超嗨！」

詹先生養這缸金魚半年，怎料前幾天晚上竟目睹驚悚的一幕，他無奈表示，「魚缸燈沒關，吃飽飯上樓就變這樣，嗯嗯......。」只見2-3呎長的大魚缸裡有數條金魚和造景，但水面卻浮滿整片飛蟻，景象十分嚇人。

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在一陣傻眼中，詹先生不禁直呼，「滿滿的蛋白質，可惜我的金魚不吃蟲，不說了先來撈飛蟻了。」事後，他將照片po上「爆廢公社」，掀起熱烈回響，網友們紛紛回應，「噁心到哭」、「我最怕這個」、「以為是什麼古典黑底花卉桌」、「原來魚缸最大的功用是這樣」、「好浪漫哦，好像泡澡浴缸的花瓣」。

▲飛蟻示意圖。（圖／視覺中國CFP）

另外，不少養魚的朋友則留言表示，「如果是蓋斑鬥魚會吃到吐」、「紅龍會嗨翻天」、「我的黃金戰船倒是吃的挺爽的哈哈哈」、「我家外面的蓋斑最近都不用喂」、「如果養銀龍、紅龍等嗜肉類的魚，肯定開心享受自助bar」、「你的魚不吃，我的魚很愛這一味」。

值得一提的是，飛蟻成熟時間通常在春夏季，牠們會等待氣壓低時才飛出來，若想徹底杜絕，最好找滅蟲專家，找出蟻巢所在，再注射專用的藥物，重點是絕不要自行噴殺蟲劑，這樣一來只會讓蟻群擴散。

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