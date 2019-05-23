超派女嬰出生1min「比中指」洩怨氣！老爸掌鏡崩潰：什麼鬼

▲看到女兒霸氣模樣，爸爸傻眼驚呼「什麼鬼！」（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／綜合報導

最派女嬰底家啦！一名媽咪產下女嬰，寶寶才剛呱呱墜地就懂得搶鏡擺姿勢，小小嫩手更伸出「神秘手勢」，引發大批網友歪樓聯想「女兒在肚子裡，你們夫妻又幹什麼事，她氣到比髒話？」爸爸才坦承，不小心說了一句話惹禍啦。

桃園一名新手奶爸在臉書《爆廢公社》曬出愛女「小豬寶」照片，笑稱當時出生不到一分鐘，護士就急著喊快拍照，一陣混亂中按下快門，如此霸氣的模樣，讓原PO哭笑不得。當事人接受《ETtoday新聞雲》訪問，並還原當時情況，其實小豬寶本來比YA的手勢，沒想到突然改比中指，當時感動的氣氛全變調，就連一旁「護理師、醫生看到都在笑場」。

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俗話說，女兒是爸爸上輩子的情人，沒想到女兒才剛誕生卻是一臉怨氣，甚至比出不雅手勢問候爸媽，原PO也傻眼直呼「什麼鬼…剛出來見世面就直接對我比中指」，照片引發近萬名網友笑虧「一定是積怨已深」、「女兒表示：拍三X」、「她應該有事想表達」、「超有個性的」、「他比手勢問候你」、「這脾氣是遺傳到誰」、「她很生氣你沒有開美顏」、「上輩子跟你做冤家，這輩子又做你女兒，沒完沒了」、「你有頂過她對吧」。

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▲小豬寶的嘴邊肉，萌到讓人融化了！（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲ 除了Q萌女嬰比中指，網友也認為護理師也是亮點！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

在眾多網友歪樓逼問之下，原PO才坦承，「我只是開完笑說，（女兒）滿周歲去打工」，答案再次笑倒大家，最後也忍不住說「在肚子裡的時候想拍胎動都不給拍，終於看到臉的時候竟給我這張照片」，不禁讓人會心一笑。

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