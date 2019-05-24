仙氣妹露「絕美蜜大腿」走台北街頭　大嬸臭罵：一定給她X死

▲辣妹清涼穿著，沒想到會被大嬸羞辱！（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／綜合報導

一名飄仙氣正妹抱怨，日前一身輕便打扮走在台北街頭，竟被大嬸臭罵一頓「如果是我女兒穿這樣，一定給她貢死（台語：拿錘子打到她死）」。當下正妹心裡很受傷，也檢視全身穿著，並無看出任何不妥之處，因此好奇詢問臉書大神「穿這樣不行嗎？」

正妹在臉書《爆廢公社公開版》大吐苦水，近日到台北遊玩，好端端走在路上時，後方卻傳來一句話「如果是我女兒穿這樣，一定給她貢死」。原PO身軀突然定格，往後查看才發現是一位面帶敵意的阿姨，「別懷疑，當下只有我一個女生」，感覺對年輕人打扮很有意見。

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原PO一度想轉頭回嗆「阿姨，妳以為我聽無嗎？」但深怕長輩會無地自容，她轉念一想，決定把這口怒氣往肚子裡吞，裝作若無其事離開原地。原PO也分享當日的穿著，好奇詢問網友們「穿這樣不行嗎？」

從照片可見，四肢纖細的原PO穿著深色的短袖T恤，並搭配牛仔抽鬚熱褲，還露出一對修長的蜜大腿，完全沒有刻意裸露任何部位。文章掀起大批網友討論，「這樣有什麼問題嗎？很普通很平常阿…該露的全部包起來了欸」、「那位阿姨沒水準」、「她羨慕妳有身材又有年輕的本錢，羨慕又忌妒吧， 因為她比妳老又沒有身材，這是酸葡萄心理」、「很保守了」、「阿姨要求女兒只露眼睛」。

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▲有網友安慰，「尺度很普通阿，青春洋溢」。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

也有網友歪樓直呼「是好看沒錯！就怕吸引到了怪叔叔」、「這樣太多了，再少一點」、「她生不出來，所以沒女兒啦！」、「這樣穿不會熱嗎」、「 阿姨是想說，我女兒都只穿薄紗出門，你穿這樣是太多了啦」。

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