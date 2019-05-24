病患「裝暈」突襲女護士左胸…還投訴：不夠OO　上司一句話她理智線秒斷

▲護士慘遭鹹豬手還被投訴。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

護理師為了照顧病人難免會有肢體接觸，不過香港卻有一名女護士抱怨，自己在照料男病人期間，對方卻趁機摸向她的胸部，事後還指責她態度不佳，就連上司知道此事後，竟然也只回「摸一下又不會少塊肉」，讓她十分傻眼和無奈。

原PO在臉書社團「西客之道」表示，自己以前曾在當地的公立醫院任職，當天所在的病房是男女混合的，恰好沒有男護士值班，所以她就幫忙照顧一位剛接收的男病患。這名病患因為剛做完檢查，神志尚未完全清醒，所以原PO叮嚀他不要隨意下床，有事按鈴即可，然而他卻屢勸不聽，還不斷擅自走動。

原PO接著說，不久到了中午時段，她準備外出吃飯時，男廁突然響起鈴聲，所以她又立刻衝過去查看，不過不斷敲門呼叫後，對方卻一直沒有回應，隨後廁所門才突然打開，原來又是那位男病患。她問道，「先生，你還好嗎？」對方回答，「我好暈啊！」就立刻倒在原PO懷中。

▼護士抱怨，自己遇到難纏病患還被非禮。（示意圖／免費圖庫pxhere）



女護士指出，「男病患之後就癱軟倒在我的身上，左手勾著我的脖子，右手直接往我左胸摸！我只好趕快請同事幫忙，同時請他先把右手移開，並順勢拉到我的肩膀，過程中我的口氣雖然不到和善，卻也沒有很大聲。」隨後男病患被送到病房後，還假裝失憶問原PO，「剛剛發生什麼事啊？」好像全然不記得襲胸一事。

▼上司得知護士被襲胸，卻只幫病患說話。（示意圖／Pixabay）

原PO氣憤地說，這件事情過後，病患還一直故意沒事找事做刁難她，最後還向上層投訴，「我在暈倒的時候，護士語氣一點都不溫柔，太粗魯了！」她傻眼反駁，「病患不是暈倒失憶嗎？怎麼還記得這件事並投訴？」但上司卻反罵她，「肢體碰觸難以避免，何況當時是緊急事件啊！妳被摸一下又不會少塊肉，怎麼可以因為這樣就大聲喝斥病人？」

原PO最終被罰寫悔過報告，讓她氣憤難耐說，「真的好衰，明明受辱的人是我。」網友看完貼文都替護士打抱不平，「如果是我就立刻報警抓病患，並且告他非禮，等警察來判定是不是真的暈倒」、「這完全可以走法律途徑」，「這上司也太尖酸刻薄，竟然不替自己人說話」，「被摸又不會怎樣？這種話也說得出來，要是我就離職」。