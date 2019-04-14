韓國瑜拜會洛杉磯副市長　談到「這題」直呼：太敏感！

▲韓國瑜拜會洛杉磯副市長。（圖／高雄市政府提供）

記者吳奕靖、徐政璿、李唯甄／洛杉磯－高雄連線報導

高雄市長韓國瑜在美西時間13日，拜會洛杉磯副市長Nina Hachigian，雙方碰面談了什麽？韓國瑜說，除了兩個城市的經驗交流，也有聊到兩岸關係、和中美台三方的未來變化，當記者問說，是總統層級的問題嗎？韓國瑜立刻緊張的說「不是！不是動不動就總統，太敏感了！」

洛杉磯副市長Nina Hachigian，曾經當過美國駐東南亞國協大使，這次利用假日時間跟韓國瑜在市府碰面，韓國瑜說，雙方討論了一些兩岸關係問題，「人家當過大使，對整個東南亞、東北亞都很熟悉，結果我們真的跟個土包子一樣，一問三不知，那人家跟我們聊天也很沒意思」。

▲韓國瑜拜會洛杉磯副市長。（圖／記者吳奕靖攝）

韓國瑜說，自己除了把對兩岸的觀察看法，和對方交流，兩人也談到美國、中國大陸和台灣這三角形，未來動態的變化，他跟副市長彼此討論，激盪思考，「相信彼此都留下美好印象」，另外對方也有提到，將來洛杉磯跟高雄，可以有交換學生。「她的觀念跟一般傳統官僚不太一樣，比較有國際視野」。

至於當記者提問，雙方談的海峽兩岸問題，是否屬於總統層級議題？韓國瑜立刻強調「不是，是問海峽兩岸，不是動不動就總統、總統，太敏感了！」