　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜拜會洛杉磯副市長　談到「這題」直呼：太敏感！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜拜會洛杉磯副市長。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜拜會洛杉磯副市長。（圖／高雄市政府提供）

記者吳奕靖、徐政璿、李唯甄／洛杉磯－高雄連線報導

高雄市長韓國瑜在美西時間13日，拜會洛杉磯副市長Nina Hachigian，雙方碰面談了什麽？韓國瑜說，除了兩個城市的經驗交流，也有聊到兩岸關係、和中美台三方的未來變化，當記者問說，是總統層級的問題嗎？韓國瑜立刻緊張的說「不是！不是動不動就總統，太敏感了！」

洛杉磯副市長Nina Hachigian，曾經當過美國駐東南亞國協大使，這次利用假日時間跟韓國瑜在市府碰面，韓國瑜說，雙方討論了一些兩岸關係問題，「人家當過大使，對整個東南亞、東北亞都很熟悉，結果我們真的跟個土包子一樣，一問三不知，那人家跟我們聊天也很沒意思」。

▲▼韓國瑜拜會洛杉磯副市長。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜拜會洛杉磯副市長。（圖／記者吳奕靖攝）

韓國瑜說，自己除了把對兩岸的觀察看法，和對方交流，兩人也談到美國、中國大陸和台灣這三角形，未來動態的變化，他跟副市長彼此討論，激盪思考，「相信彼此都留下美好印象」，另外對方也有提到，將來洛杉磯跟高雄，可以有交換學生。「她的觀念跟一般傳統官僚不太一樣，比較有國際視野」。

至於當記者提問，雙方談的海峽兩岸問題，是否屬於總統層級議題？韓國瑜立刻強調「不是，是問海峽兩岸，不是動不動就總統、總統，太敏感了！」

ET快訊
快訊／傳國民黨徵召2020！韓國瑜受訪回應了

關鍵字：韓國瑜,美國,洛杉磯,副市長,總統大選,2020

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／焚化廠維修人員遭風機捲入！肢體絞碎慘死　消防：變塊狀

影／槍殺天道盟主冷面殺手謝惠仁　今天號召千人彰化迎接大甲媽

曾「揹太太骨灰」看台灣的美...癡情日男自撞彈飛！摔15m山谷身亡

影／花蓮重機撞貨車油箱起火　「噴飛掉進貨斗」騎士燒死

名醫吳思遠涉詐病患　調查局約談後送北檢　最終裁定百萬交保

訪美不忘「人進來」　韓國瑜力邀科技公司來高雄

韓國瑜拜會洛杉磯副市長　談到「這題」直呼：太敏感！

國民黨醞釀「即刻徵召」　韓國瑜回應…最後4字藏玄機！

韓國瑜訪美行程滿檔　將密訪大數據公司及洛杉磯副市長

國民黨北市議會要開第一槍！17日連署要求「徵召韓國瑜」選總統

呱吉首槓柯P！撇藍綠「只談是非」 超水準質詢網讚：政治早該這樣

言承旭、朱孝天合唱F4《流星雨》　道明寺藍色背心再現...網友爆動了！

罹癌網美化療掉髮「照鏡子哭了」 男友溫暖擁入懷：妳是最可愛的！

周興哲現身信義區街頭！　獻唱《怎麼了》全場嗨翻啦

日拍百套！模特妹妹拍照累壞... 親媽「猛踢一腳」網怒：賺錢工具？

北台灣最大！4千坪八景島水族館　2020年華泰名品城開幕

敏感口罩妹車上突嬌喘：喔～不要　運將嚇壞祭「神器」她秒閉嘴閃人

劉喬安哽咽淚：鼻子裡面是空的　鼻骨外露懺悔「醫生都束手無策」

女同事上班中突然垃圾袋套頭!?　下秒黑桶裝好網驚呆：大開眼界

老王手伸直「1秒震69次」　速度勝阿扁10倍喊：這樣才準

訪美不忘「人進來」　韓國瑜力邀科技公司來高雄

韓國瑜拜會洛杉磯副市長　談到「這題」直呼：太敏感！

國民黨醞釀「即刻徵召」　韓國瑜回應…最後4字藏玄機！

韓國瑜訪美行程滿檔　將密訪大數據公司及洛杉磯副市長

國民黨北市議會要開第一槍！17日連署要求「徵召韓國瑜」選總統

快訊／傳國民黨下週徵召2020！　韓國瑜受訪時回應了

「賴清德連自己承諾都無法堅持」　總統幕僚：講多少次不參選

籲君子之爭　賴清德：請總統蔡英文網軍不要再攻擊我

李毅自爆進過綠營「黨中央」 民進黨澄清：只在黨部門口拍照

2020民進黨總統初選　賴清德：說我曾表明不參選總統並非事實

余昊璋醫師／口腔內的惡臭珍珠　扁桃腺結石

4月迎春來趟療癒之旅　春遊賞花野餐正得時

用「一支口紅」畫完全妝！4種妝容省時又不浪費　上班族必學

美國務卿訪巴拉圭　與總統談「加強台巴關係」、維護外交

訪美不忘「人進來」　韓國瑜力邀科技公司來高雄

韓國瑜拜會洛杉磯副市長　談到「這題」直呼：太敏感！

快訊／北市小黃違規左轉遭轎車撞翻　後座乘客受傷送醫

《APEX英雄》團隊開發《星際大戰》新作遊戲正式公開

酒駕還想賴！男酒駕管束又駕車　謊報「他」身分遭拆穿

影／蔡奕玄烏龍跑壘！陳傑憲安打變雙殺　黃甘霖：菜鳥

白柴剃成西瓜頭...照鏡崩潰 拉長音尖叫：浩呆你是誰

政治熱門新聞

快訊／傳下週徵召　韓國瑜：先做..

國民黨徵召？　韓國瑜回應藏玄機

總統幕僚：賴清德講多少次不參選

民進黨總統初選　賴清德曾表明不..

賴清德請蔡總統的網軍　不要再攻..

藍營北市議會開第一槍！要求直接..

核准統一遊行！盧秀燕：法律是唯..

陳水扁再反擊裝病質疑：難道拿出..

黨徵召韓國瑜變明朗　王金平：還..

影／呱吉首槓柯文哲　萬人讚爆

吳子嘉：民進黨再拖下去可能會出..

缺席僑胞晚宴　韓國瑜休息1hr..

韓冰登時尚雜誌　韓國瑜讚漂亮

韓見洛杉磯副市長　又扯「總統」

更多熱門

相關新聞

國民黨徵召？　韓國瑜回應藏玄機

高雄市長韓國瑜當地時間13日上午拜會洛杉磯副市長，並預計參觀當地高科技產業，出發前在飯店短暫接受現場媒體訪問。韓國瑜透露上午將參訪「非常值得參觀的」的年輕大數據公司，但公司名稱暫時保密；至於國民黨內部醞釀提案徵召他參選2020總統大選一事，韓國瑜表示他對此並不知情，但他回應的最後一句話，似乎暗藏玄機。

韓國瑜行程滿檔　密訪科技公司及副市長

藍營北市議會開第一槍！要求直接徵召韓國瑜

快訊／傳下週徵召　韓國瑜：先做好演講

李毅：盡快統一的可能性「就是賴清德當選」

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

威廉王子爆「出軌凱特閨蜜」

澳洲男伸腳狠踹！　台魔術師表演摔地

沒穿bra！白目男友竟當眾掀她上衣

男大生弄丟11萬　他霸氣：我幫你

林采緹解放比基尼「美臀紅2塊」！

青峰歌唱一半…看到「他」驚喜現身爆淚！

家長嗆醫開藥「沒強調一定要吃」

槍殺天道盟會長　百名小弟與成群洋妞陪謝惠仁接駕媽祖

即／與男友吵架　西門町女墜7樓身亡

男星台上猝死「全場看著他狂笑」

4方法讓你們重新點燃愛情

訂320便當　店家做完被惡意棄單

2照體會「散光人」　網驚世界超美！

5星座錯把「曖昧」當「交往」

快訊／傳下週徵召　韓國瑜：先做好演講

更多

最夯影音

更多

呱吉首槓柯P！撇藍綠「只談是非」 超水準質詢網讚：政治早該這樣

言承旭、朱孝天合唱F4《流星雨》　道明寺藍色背心再現...網友爆動了！

罹癌網美化療掉髮「照鏡子哭了」 男友溫暖擁入懷：妳是最可愛的！

周興哲現身信義區街頭！　獻唱《怎麼了》全場嗨翻啦

日拍百套！模特妹妹拍照累壞... 親媽「猛踢一腳」網怒：賺錢工具？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面