萬芳醫院名醫吳思遠涉詐病患　調查局約談後移送北檢

▲萬芳醫院腫瘤科名醫吳思遠，由調查局人員陪同移送至台北地檢署複訊。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／台北報導

任職於台北市立萬芳醫院放射腫瘤科主任的吳思遠，除了兼任台北醫學大學助理教授，還曾任健保署健保審查委員，卻涉嫌勸腫瘤病患多花20萬元，進行高階放射治療，實際上用低階儀器治療病患，再向健保署詐領補助。

目前已知至少3名病患受騙，台北地檢署12日指揮調查局搜索萬芳醫院、吳的住處及承業生醫公司3處，並以詐欺案被告身分約談吳及6名證人到案說明，12日晚間至13日凌晨，調查局人員結束訊問後，陸續將涉案人移送至北檢複訊，而吳思遠則在13日凌晨1時30分許，由調查局人員移送至北檢複訊。

吳思遠醫師目前是台北醫學大學醫學系內科學科專任的助理教授，除了擔任過管制藥品委員會委員、輻射防護委員會委員，更在健保署當過健保審查委員，更擁有台大醫學院毒理學研究所博士高學歷。

學經歷優異的吳思遠，雖然高座萬芳醫院腫瘤科主任的位置，沒想到卻被人匿名檢舉，在2012年間，涉嫌誘騙一名腫瘤病患，自費20幾萬元使用高階放射儀器，病患以為可以獲得更好的治療。沒想到，吳實際上卻是使用低階健保給付的手術規格，替病患進行放射治療。

但依照健保署規定，全額自費項目，不得再申報請領健保補助，但吳卻在病患自費手術費用後，另外再向健保署申請醫療補助。這種行為除了欺騙病患外，還涉嫌詐領健保補助，目前估計受害病患至少3位。

調查局還懷疑，全台最大的腫瘤設備代理商承業生醫（4164）可能涉案，在當中配合拆帳，12日也展開搜索，並約談承業生醫董座李沛霖的侄子李明倫，及另外5名證人到案說明，訊後一併移送至北檢複訊。

調查局人員結束訊問後，陸續將6名證人及吳思遠移送至北檢複訊，13日凌晨1時許，吳思遠也被調查局移送至北檢，吳面對記者提問，臉色凝重不發一語，由調查局人員陪同步入法院內。

▲面對記者提問，吳帶著口罩神情凝重，沉默不發一語。（圖／記者趙永博攝）