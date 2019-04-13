曾「揹太太骨灰」看台灣的美...癡情日男自撞彈飛！摔15m山谷身亡

突發中心／新北報導

來自日本宮城縣的山田先生日前傍晚騎摩托車經過石碇山區，突然在派出所前熄火，引起員警注意；期間深談後才知道他想帶著已故的太太一起欣賞台灣的美，並將太太骨灰揹在身上一起來台灣。不料12日竟因不明原因自撞護欄，摔落山谷，但最後送醫急救仍宣告不治。

▲山田先生經搶救後仍不治。（圖／記者趙永博翻攝）



在日本開設資源回收業的山田先生，2018年11月間揹著太太的骨灰到台灣自由行，只是不熟路況，在準備騎往宜蘭途中迷失在新北市石碇山區，天色昏暗又語言不通，騎著騎著剛好看到分駐所因此停下。警方知道愛妻故事後，相當感動，當時還特別留下他一起吃晚餐，沒想到今卻發生如此悲傷的事。

▲山田先生當時與員警開心合照。（圖／資料照）



警消表示，12日晚間10時許獲報有男子騎乘機車摔落山谷，消防人員便派員前往現場。警消趕抵現場後，發現機車橫躺路面，山田先生摔落一旁山谷。救護人員便用吊掛工具垂降山谷後，將山田先生從15米深的山谷中救起，但救援過程中，因他後腦傷口不斷滲血，意識逐漸模糊，到院前失去生命跡象。

日本癡情社長「揹太太骨灰」來台欣賞美景 熱心警拯救迷路的他



根據報案人表示，男子騎車撞上護欄後才飛落山谷，並不清楚男子為何會撞上護欄，究竟是酒駕還是與人發生擦撞？詳細車禍情形，仍有待警方調閱監視器後，才能進一步釐清。

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