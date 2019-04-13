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慧眼看天下／台灣關係法40周年　台美關係鞏固基石

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▲▼《慧眼看天下》話題面對面單元，特別邀請淡江大學戰略研究所教授黃介正，與主持人黃寶慧深度分析國際情勢。（圖／新聞節目中心）

▲《慧眼看天下》話題面對面單元，特別邀請淡江大學戰略研究所教授黃介正，與主持人黃寶慧深度分析國際情勢。（圖／新聞節目中心）

新聞節目中心／綜合報導

台美斷交後，美國國會通過《台灣關係法》，今年是立法40年，雙方關係從低谷歷經幾度起伏。淡江大學戰略研究所教授黃介正表示，1979年4月10日，美國時任總統卡特簽署《台灣關係法》，並追溯自該年美國與中華民國正式斷交的元月1日生效。一開始國務院送出的版本只有3條條文，僅載明美台關係、美國在台代表機構、經費的問題，卻未包含台灣最關切的安全、軍售等，但在美國國會大力協助之下，最後通過的條文總共18條，涵蓋軍售、安全、經貿、文化等層面。

黃介正補充，其實《台灣關係法》中，很重要的一個特色就是用字模糊，美國不為台灣地位設限，最廣為人討論的就是，法案條文寬廣解讀什麼是台灣，包括承認其領土、政府與法律的地位，並尊重台灣人民對未來的意願。而條文中的第2條中「對台提供防禦性武器」，這是美國歷年對台軍售的法源，中方不斷試圖為美方設下紅線。

美國軍售項目琳瑯滿目，包括為主要裝備的升級、補強、增量與後續服務。當中以1979年提供48架F-5E戰機、1992年150架F-16戰機、1993年首批愛國者飛彈防禦系統、2002年8艘潛艦(至今未售)、2008年30架阿帕契直升機與2011年F-16戰機升級方案最為矚目。除了《台灣關係法》之外，美國總統川普在2018年3月簽署同意國會推動的台灣旅行法，鼓勵美台高官互訪，希望打破斷交後雙方官員互動限制。參院在一年後提出台灣保證法，要求檢討國務院內部規範美台官員互動的對台關係指導方針。

黃介正表示，根據最新消息，美國眾議院外交委員會於當地9日通過「2019年台灣保證法案」，與「重新確認美國對台灣及對執行台灣關係法之承諾」決議案，還在臉書、推特上以GIF呈現通過的各項法案，其中介紹台灣相關法案時，也在畫面中用了中華民國國旗，展現支持台灣的堅定信念。

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關鍵字：慧眼看天下,黃寶慧,話題面對面,台灣關係法

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