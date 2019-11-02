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慧眼看天下／台灣經濟逆勢高飛　衝四小龍之首？

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新聞節目中心／綜合報導

美中貿易戰開打一年多，全球經濟成長由盛轉衰，其中亞洲十二個經濟體出口動能均呈現下滑，而台灣今年前九月出口雖然衰退，但實質出口成長率為2.8%，這也是亞洲四小龍中唯一持穩向上的國家。《慧眼看天下》第75集，邀請到總體經濟學家吳嘉隆，與主持人黃寶慧深度分析國際經濟情勢。

▲▼股票,股市,投資,證券交易,證交稅,經濟,台股,大盤走勢,號子,市場信心,護盤,理財。（圖／記者李毓康攝）

▲台商回流，台灣經濟倒吃甘蔗。（圖／記者李毓康攝）

川普證實 美發動突襲擊斃IS首腦
被美國視為眼中釘，激進組織伊斯蘭國IS領袖「巴格達迪」，26號遭到美國突襲圍剿，確定已經死亡。美國總統川普證實，美軍攻擊敘利亞西北部一處據點，巴格達迪躲在地洞中，走投無路下，他最後引爆了身上的炸彈背心身亡。不過據傳巴格達迪已經找好了接班人，一旦遇難，就立刻代替他的位置，加上他生前也極力培養追隨者，擴大恐攻手法，恐怕將持續對全球造成威脅。

▼IS首腦巴格達迪自爆炸身亡。▲▼「伊斯蘭國」（ISIS）公布首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）談話的影片。（圖／路透）

時隔1年 美副總統彭斯再發表演講批陸
美國副總統彭斯，繼去年十月在華府保守派智庫「哈德遜研究所」發表嚴厲措辭批評中國大陸的演講後，相隔一年，再度針對美中關係發表演說，彭斯不僅公開力挺台灣，稱讚台灣的民主和經濟發展，同時也力挺香港和平示威群眾，不過彭斯砲火最猛的，是針對美國企業NBA和Nike，用批評NBA和Nike間接指責大陸輸出審查，試圖影響美國輿論，只為了不讓川普連任。

▼美國副總統彭斯針對美中關係發表演說。（圖／達志影像／美聯社）


 ▲▼美國副總統彭斯針對美中關係發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

加州野火蔓延 全州進入緊急狀態
美國加州野火持續延燒，儘管消防隊全力灌救，但天乾物燥加上風勢助長，仍無法有效控制火勢，加州州長為此宣布全州進入緊急狀態，並下令將近20萬人撤離，而當地最大的電力公司也展開大規模停電，有將近一百萬戶無電可用，300萬人的生活受到影響。

▼ 美國加州洛杉磯北部野火「鞍脊火災」（Saddleridge fire）。（圖／達志影像／美聯社）▲▼ 美國加州洛杉磯北部野火「鞍脊火災」（Saddleridge fire）。（圖／達志影像／美聯社）

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《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

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