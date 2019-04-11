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中美第十輪經貿磋商在即？　陸商務部：保持密切溝通

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▲劉鶴,川普,中美貿易,談判。（圖／路透社）

▲中美第九輪經貿磋商落幕。（圖／路透社）

記者曾俊豪／北京報導

中美第九輪貿易磋商落幕，針對雙方會談進展，大陸商務部發言人高峰今（11日）指出，第九輪中美經貿高級別磋商結束後，雙方牽頭人已進行通話，討論遺留問題，至於是否意味著可望舉行第十輪磋商，高峰則沒有正面回應，僅表示，「雙方經貿團隊將通過各種有效方式保持密切溝通」。

大陸商務部下午舉行例行記者會，高峰提到，4月3日至5日，劉鶴副總理與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽在華盛頓共同主持第九輪中美經貿高級別磋商，雙方討論了知識產權保護、技術轉讓、非關稅措施、服務業、農業、貿易平衡、實施機制等協議文本，取得新的進展。

他表示，雙方將在兩國元首重要共識的指引下，就遺留問題開展進一步磋商，雙方牽頭人也已進行通話；下一步，雙方經貿團隊將通過各種有效方式保持密切溝通，全力以赴繼續進行認真談判，朝著落實兩國元首重要共識的方向努力。

針對雙方第九輪磋商，美國總統川普（Donald Trump）上星期也透露，即將結束前兩大經濟體之間、也就是美國和中國之間的貿易戰，雙方談判有所進展，而且會談非常成功。

他表示，「我不想預測到底會不會達成最後的協議，但我們談判的進展很好。」川普也指出，雙方目前一直在協商極可能最困難的兩大重點，不過他並未詳述到底這兩大困難為何。

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關鍵字：中美貿易戰,中美貿易磋商,劉鶴,商務部,北京,特派現場

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