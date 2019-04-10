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美司法部長：一周內公布刪節版「通俄門」調查報告

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▲美國司法部長巴爾出席國會聽證會，承諾一周內公布節錄版的「通俄門」調查報告。(圖／達志影像／美聯社）

美國司法部長巴爾出席國會聽證會，承諾一周內公布節錄版的「通俄門」調查報告。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國司法部長巴爾(William Barr)周二(9日)在國會聽證會上表示，一份經刪節後的「通俄門」調查報告將於一周內公布。

收到特別檢察官穆勒(Robert Mueller)歷時22個月完成的「通俄門」調查報告後，巴爾在3月24日向國會提交了一份只有4頁的調查主要結論。周二是他在致信國會後首度公開露面。

這場聽證會是在眾議院撥款委員會的一個附屬委員會內舉行。主題原本是關於美國司法部新財政年度的預算書，但現場多位議員卻針對能否完整公開「通俄門」報告，向巴爾提出質詢。

巴爾當天拒絕討論「通俄門」報告的實質內容，但解釋了接收和審查報告的過程。他說，自己曾讓穆勒審閱關於主要結論的4頁內容，卻遭到穆勒拒絕。

巴爾對國會議員說，他之前提出在4月中旬公布節錄版穆勒報告的計畫不會跳票。這份近400頁的報告正在被徹底審查，刪除大陪審團的資訊以及跟未調查相關的細節。刪除的部分將以不同顏色編碼，並附有解釋保留資訊的說明。

根據巴爾的主要結論：川普競選團隊或任何與之相關人員，並未串謀或協同俄羅斯政府干預2016年總統大選。對此，民主黨人堅持要求巴爾提供完整的報告及所有的基本證據。

美國總統川普以及共和黨人則表示，司法部長的結論足以證明總統完全無罪。 在當天聽證會上，民主黨議員也對巴爾處理「通俄門」報告的方式提出質疑。眾議院撥款委員會主席洛韋說，巴爾在短短兩天內就把穆勒報告縮短為4頁，讓她感到吃驚。

巴爾則回應說，在提交報告之前， 穆勒的想法對於司法部而言並不神秘。自己是在陳述基本結論，並試圖用穆勒的語言來描述這份報告。

他同時表示，跟國會領袖磋商後，他可能會公開一些被刪去的調查細節，但並不打算要求法院允許他披露大陪審團的相關資訊。

巴爾將於5月1日和2日分別到參眾兩院的司法委員會就「通俄門」報告作證。眾議院司法委員會主席、民主黨籍議員納德勒日前表示，他希望穆勒能出席聽證會。為了向特別檢察官正確提問，委員會必須收到完整的調查報告。

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關鍵字：巴爾,William Barr,通俄門

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