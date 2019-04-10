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川普推特語錄／將對歐盟加關稅　我們被佔便宜的日子就快結束！

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

川普總統今天一早在推特上宣布，為了報復歐盟對空中巴士集團的補貼政策，美國將對價值110億美元歐盟商品加徵關稅，但沒有說明確切加徵關稅的時間。川普今天將在白宮接見來訪的埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）。

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▼在國家前戰俘日這天，我們紀念被外國勢力俘虜和監禁的美國人，同時也履行著保衛這偉大國家的職責...

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▼主流媒體從未如現在這樣不精確，或者說腐敗。而且似乎還只會越來越糟糕。假新聞太多了！

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▼國會議員Jerry Nadler在曼哈頓西區一個非常大的發展項目上與我爭鬥了許多年。他希望再建設一個地下鐵路機廠，甚至要我停掉項目。他沒有得逞，而且這個項目發展得非常成功。

然而，我和Jerry在發展項目分區和建設過程中處得很好。然後我（稍微）調整一下路線，成為總統，現在我必須再次與作為國會議員的Nadler打交道。有些事情永遠不會過去，但希望大家都朝更好的方向發展。只有時間能證明！

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▼世界貿易組織發現，歐盟對空中巴士的補貼對美國造成負面影響。美國將對110億美元歐盟商品加徵關稅！歐盟在貿易上佔美國便宜好多年，這種情況很快就會結束。

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關鍵字：川普,推特,北美要聞

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