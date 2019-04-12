世界攝影獎「邊境上哭泣的女孩」　無聲狠打川普臉…虐翻人心！

“Crying girl on the border” Foto de John Moore, ganadora del #WorldPressPhoto . Ufff pic.twitter.com/CC4b7pwsyQ — Jose A. Bustillo (@Ekosoberano) 2019年4月12日

國際中心／綜合報導

自川普上任後，對於美墨邊境的非法移民就管理的相當鐵腕，縱使有多次遭到媒體踢爆，拘留所內過的生活相當痛苦，但對於想要投奔更好生活的墨西哥人而言，處處都還是有機會。日前公布的世界新聞攝影獎（World Press Photo）出現一張小女孩看到媽媽被美國邊境官員拘留時，無助大哭的照片，無聲的力量震撼人心。

根據英國《每日郵報》報導，這張名為「邊境上哭泣的女孩」（Crying Girl on the Border）是由資深記者摩爾（John Moore）所拍，照片背景為一名母親桑潔思（Sandra Sanchez）想要帶著女兒葉蓮娜（Yanela Sanche）越過美墨邊境，卻遭到美國邊境官員的盤問。

▲「邊境上的女孩」獲頒世界攝影獎震撼人心。（圖／達志影像／美聯社）

當警方靠近桑潔思母女時，小女孩害怕的大哭起來，因為其實這並不是母女第一次企圖跨越邊境到美國尋求庇護，母女倆在中美、墨西哥流浪將近一個月，摩爾拍下畫面時，認為畫面上呈現出一種「心理的暴力」，而對應到川普的邊境政策「零容忍」，讓不少網友相當憤怒，認為大人的世界不該讓無辜的孩子跟著一起承擔。

摩兒表示，「許多人都聽過邊境政策，也了解到只要被抓到，很可能有些家庭就會被迫分開，同樣身為父親，我自己也有一個孩子，看到鏡頭下發生這樣的事情，我很難想像若是跟我自己的孩子分開，會是什麼樣的感覺。」

照片獲獎後，在各界聲浪的撻伐下，美國海關和邊境保護局表示，這對母女並沒有被分開，盼外界不要過度猜測，而川普這項政策也因為遭到批判而在2018年已經取消。