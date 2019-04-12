不必等2020！蔡英文：捍衛主權是蔡政府的現在進行式





▲蔡英文。（圖／翻攝蔡英文YouTube）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文12日下午在臉書發文，她再度霸氣喊話，「捍衛中華民國台灣主權，是蔡英文政府的現在進行式，不必等到2020」。



蔡英文指出，因應國際局勢的不斷演變，政府不空喊口號，而是把守護台灣當成每一天的工作。她感嘆，「最遺憾的，是在野黨在台灣面對武統、一國兩制威脅的時候，總是選擇沈默，甚至反過來攻擊自己的政府。當我們把握每一個機會，在國外為台灣發聲的時候，他們卻總在國際場合批評自己的國家。」



蔡英文說，她要告訴大家，保護國家，需要的是積極的行動、堅定的決心，並且把台灣帶向世界，而不是空洞口號。

蔡英文表示，她今天早上在總統府與美國的米德偉（David Meale）副助理國務卿見面。在台灣關係法立法四十週年的歷史時刻，他的到來別具意義。她說，「大家都可以感受到，台美的關係持續提升，雙方的投資活動也變得更加頻繁。台灣也很積極跟美國共同努力，深化在印太地區的合作。我上任以來，積極推動的『新南向政策』，跟川普政府提倡的『自由及開放的印太戰略』，目標不謀而合。」



蔡英文強調，「我會用行動告訴全世界，台灣不只是台灣海峽旁的台灣，也是太平洋上的台灣，更是世界的台灣。」