社會 社會焦點 保障人權

海陸天兵收假不回營！唬爛長官躲6天　慘被通緝下場曝

▲桃園市黃姓男子在海軍陸戰隊防空警衛群服役，去年2月休假離營，應於一日晚間收假，卻拒絕回營潛逃，經憲兵隊函送桃檢偵辦發布通緝。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市黃姓男子在海軍陸戰隊防空警衛群服役，去年2月休假離營，應於一日晚間收假，卻拒絕回營潛逃，經憲兵隊函送桃檢偵辦發布通緝。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓役男在海軍陸戰隊防空警衛群服役，去年2月休假離營，應於翌日晚間收假，卻拒絕回營潛逃，過程中，部隊長官多次嘗試聯繫，黃姓士兵多次欺騙長官返營時間藉故延遲返營時間，經桃園憲兵隊移送桃園地檢署偵辦，並被檢方發布通緝。桃檢偵結依陸海空軍刑法之無故離去職役逾6日罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。

桃檢調查，20歲的黃姓役男於2024年6月入伍，在海軍陸戰隊防空警衛群某單位擔任一兵，黃姓役男去年2月15日上午7時許休假離營，本應於翌日晚間9時收假返營，卻逾時刻意未歸拒絕棄役潛逃，逃亡期間匿居不詳地點，無故離去職役逾6日，過程中，部隊長官嘗試聯繫，黃男多次欺騙幹部返營時間，部隊與桃園憲兵隊耗費大批人力搜尋未果，桃檢為此發布通緝。

桃檢認為，被告所為，係觸犯陸海空軍刑法第40條第1項之無故離去職役逾6日罪，檢方審酌被告行為時為現役軍人，且屬依法令服務於國家所屬機關，具有法定職務權限之公務員，為強化我國防戰力及服膺部隊戰訓本務，本應克盡職役職責恪遵法紀，漠視部隊紀律要求逾假未歸，藉此逃避部隊職役，耗損單位人力資源，使幹部疲於查找其蹤跡，減損部隊戰力，更破壞部隊紀律及造成單位管理困難，建請法院從重量刑，並依陸海空軍刑法之無故離去職役逾6日罪嫌起訴。

土方之亂「自己的大便自己收」　黃敬平批：中央失能地方收拾

爆打同居女友顱內出血+骨折昏迷　莽男2天後叫不醒送醫急救險死

►老婆閨蜜醉倒沙發竟襲胸狂摸　她突「雙腿抖動」嚇退淫邪之手

桃園市葉姓男子妻子於前年5月邀閨蜜至家中烤肉，席間均有飲酒，閨蜜因不堪酒意後醉倒沙發休息，葉男卻乘機襲胸猥褻約2至3分鐘，正想進一步猥褻時，女子抖動雙腿，葉男才停止惡行；桃園地院審理時，被告一度否認犯行，直至交互詰問後才坦承犯行，事後認罪道歉並賠償獲得女子原諒，法官審結依犯乘機猥褻罪，處有期徒刑10月，緩刑3年，還可上訴。

暴打同居女友致昏迷　2天後才急送醫險死

暴打同居女友致昏迷　2天後才急送醫險死

莽男不滿八旬男與女友口角　送醫急救不治下場曝

莽男不滿八旬男與女友口角　送醫急救不治下場曝

陸戰隊士兵偷同袍金融卡　營區旁超商ATM盜領7千

陸戰隊士兵偷同袍金融卡　營區旁超商ATM盜領7千

永和「闖空門大盜」栽了！背6條通緝連偷3民宅

永和「闖空門大盜」栽了！背6條通緝連偷3民宅

海軍陸戰隊警衛營一兵逾假未歸通緝桃園憲兵隊桃檢

