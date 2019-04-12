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3000億騙局！中輟女大生成「賈伯斯第二」...看紀錄片2秒被聲音嚇到

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▲Elizabeth Holmes。（圖／取自美聯社）

▲伊莉莎白曾經和阿里巴巴創辦人馬雲一起出席柯林頓基金會舉辦的活動。（圖／取自美聯社）

 國際中心／綜合報導

曾經是矽谷圈最炙手可熱的醫療血液診斷公司Theranos跌落神壇，但是以創辦人伊莉莎白‧福爾摩斯（Elizabeth Holmes）為題材的紀錄片、電影卻陸續上映。HBO近日推出一部紀錄片《發明家》（The Inventor），以約莫2個小時的片長鋪陳Therano的興衰，導演誓言要將「矽谷最大的騙局」攤在陽光底下。

伊莉莎白被譽爲「賈伯斯第二」，19歲就從史丹佛大學退學，踏上創業之路，2003年成立高科技醫療血液診斷公司Theranos，重新組合英文單字「治療」（therapy）和診斷（diagnosis），強調要以「最少的血量獲得最完整的檢測結果」，引領血液檢測走向全新技術。

紀錄片中提到，伊莉莎白把血檢的機器取名為「愛迪生」，希望人人家中都能有一台檢驗器，她想推動了血液檢驗室電器化的慨念。多數人可能會好奇，伊莉莎白對於「血液」的執念從何而來，她解釋，「自己從小就害怕針頭，甚至一看到針頭就暈倒」，她希望能夠讓病人少受點折磨，因此致力於新的檢驗科技，要抽取微量的血液完成多項檢測。每每上台演講，她總是秉著人道主義為本，要讓所有生病的人都能夠及早發現疾病，把握治療的黃金期，

▲Theranos 。（圖／取自美聯社）

▲Theranos總部外觀。（圖／取自美聯社）

影片中還找來曾經在Theranos工作的員工，他們指出，「老闆的做法是先射箭、再畫靶，幕後一定有問題」、「公司的防護保密措施密不透風，不僅大樓的外窗全是防彈的，就連打字也受到監視。」接著還有員工推測，「伊莉莎白獨特的嗓音根本是裝出來的，只是為了模仿賈伯斯低沉的男中音，就如同她的總是穿著黑色高領毛衣加上休閒褲一樣，意圖塑造一種『怪人』的感覺。」

▲Elizabeth Holmes。（圖／取自美聯社）

許多網友在觀看紀錄片後的第一反應都是，「太嚇人了，那個聲音是真的嗎？」有國外媒體INSIDE EDITION特別訪問了正音老師的說法，「伊莉莎白的聲音是刻意裝出來的，為了要和外表相符，讓她更具有權威性和說服力。」

不少員工迅速離職，不過他們早在入職前就簽下詳細的保密條款，因此外人鮮少知道內部運作強況，此外，伊莉莎白訴諸感性的話術為她找來不少美國有頭有臉的投資人，其中包括了美國前國務卿喬治·普拉特·舒茲（George Pratt Shultz）、亨利．季辛吉（Henry Kissinger），媒體大亨魯伯特．梅鐸（Rupert Murdoch）和美國甲骨文公司共同創辦人賴瑞．艾利森（Larry Ellison）。另外還有威廉．裴瑞（William Perry）和詹姆士．馬提斯（James Mattis），兩位分別在柯林頓政府與川普政府的兩位國防部長的軍方代表，這樣子的董事會名單和投資人更成為她最好的宣傳工具。

振奮人心的奮鬥故事，再加上自帶領袖魅力的伊莉莎白瞬間襲捲了美國創業圈，她被《富比士》（Forbes）評選為「全球最年輕的、白手起家的女性億萬富翁」，《時代周刊》則封她是2015 年最具有影響力的百大人物。

Theranos短期內就進行了幾輪募資，公司估值高達90億美元，一切看似順風順水的革命技術，卻存在著一個致命的危機，就是所謂的血檢技術完全不存在。

▼《發明家》的預告。（影片／來自YouTube／HBO）

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關鍵字：Elizabeth Holmes,Theranos,生技,詐騙

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