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美延遲售台F-16V？　孫大千：民進黨癡心換川普絕情

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▲▼蔡英文視導「空軍第四戰術戰鬥機聯隊」。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

▲共軍2架殲11型戰機日前踰越台海中線，進入台灣海峽西南面空域，後來蔡英文視導「空軍第四戰術戰鬥機聯隊」，並登上F-16V，宣示與國軍共戰的決心。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

政治中心／綜合報導

時代雜誌引述三名美方官員說法指出，美國川普政府暫時擱置售台F-16V戰鬥機，外交部與國防部則澄清，相關程序進行中，並無擱置情形，民進黨立委也說最後應該會准。對此，前國民黨立委孫大千10日表示，「拜託民進黨政府別再騙了！這真的是標準的『熱臉貼冷屁股』。民進黨的癡心，換來川普政府的絕情。」

孫大千在臉書發文表示，台灣人民應該有的六點覺悟，第一，台灣的命運應由自己來決定，而非一廂情願把生死交到外國勢力手上；第二，台灣應在中美兩大強權中，營造有利自身的灰色地帶，維持具備彈性的戰略距離，而非不顧一切選邊站，打前鋒，當小弟。

孫大千指出，第三，台灣應展現自我防備的決心和能力，但對外軍事採購也應堅定拒絕賣方漫天喊價，予取予求；第四，台灣的國防戰略應力行避戰而不求戰，防衛而不攻擊，若民進黨持續惹是生非，挑釁生事，買再多飛機和坦克也不夠用。

孫大千認為，第五，台灣不應成為美中對抗當中的肉票，讓華府藉由台灣當籌碼，擄人勒贖，要挾北京，獲取暴利，「最終苦了台灣，瘦了北京，肥了美國」；第六，民進黨及台獨人士長久以來灌輸台灣人民，美日必然會協防台灣的天真想法，根本是海市蜃樓，不切實際的謊言。

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