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《台灣關係法》40年美台友誼　美國務院重申「一中政策」不變

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▲▼ 台灣國旗,美國國旗,台美關係,美台關係。（圖／路透社）

▲《台灣關係法》為台灣和美國立下法源依據，推動台美實質關係。（圖／路透社）

記者楊絡懸／綜合外電報導

今年是《台灣關係法》40週年，美國在台協會（American Institute in Taiwan, AIT）下週即將在台北舉行一系列慶祝活動。美國國務院發言人巴拉迪諾（Robert Palladino）11日表示，美方認為台灣是重要的夥伴，也是民主的成功，而《台灣關係法》正是美國和台灣40年來的長久友誼與夥伴關係。

巴拉迪諾在國務院受訪時表示，美國基於美中簽署的「三大公報」與《台灣關係法》的「一中政策」不變，視台灣為重要的夥伴之一，其民主成功對世界帶來一股正向力量；聯邦前眾議院議長萊恩（Paul Ryan）也將率團訪台參加慶祝活動，成員包括4位美國現任聯邦眾議員及聯邦政府官員等24人。

▲美國聯邦前眾議院議長萊恩（Paul Ryan）。（圖／路透社）

▲美國聯邦前眾議院議長萊恩（Paul Ryan）。（圖／路透社）

49歲的萊恩曾是威斯康辛州聯邦眾議員；2012年美國總統大選被共和黨提名為副總統候選人；2015年以150年來「最年輕議長」之姿出任美國聯邦眾議院議長；2018年4月宣布期中選舉不再角逐連任；今年1月3日任期結束、卸任議長職位並離開國會，3月成為福斯企業（Fox Corporation）董事。

時任美國總統卡特（Jimmy Carter）於1979年4月10日簽署《台灣關係法》、為台美關係立下法源依據，法案共18條，並追溯自1979年1月1日生效；AIT也依此法於1979年成立，負責維持與台灣政治、商務、文化及其他關係，辦理與大使館相同的事務，推動台灣和美國實質的關係。

美中兩國從1970年陸續簽署的《上海公報》、《建交公報》、《八一七公報》等「三大公報」，以這三個聯合公報作政策的基點，承認中華人民共和國代表中國，但不承認中國擁有台灣主權；而在美國1979年和中國建交、與中華民國斷交，美國國會隨後通過的《台灣關係法》以及「六項保證」（Six Assurances），皆是美國對台灣及中國相關的議題採取彈性的外交政策，也對中國和中華民國採取不同的政策，稱為「一中政策」。

►【延伸閱讀】「大咖來了」美眾院前議長萊恩率25人團　訪台慶祝《台灣關係法》40週年

▲▼美國在台協會，American Institute in Taiwan，AIT，AIT新館，AIT內湖新館。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲美國在台協會（AIT）即將舉辦《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）40週年慶祝活動。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

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關鍵字：台灣關係法,美國在台協會,AIT,Paul Ryan,共和黨,眾議院,北美要聞

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