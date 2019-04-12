楊鎮浯會莆田市長　簽訂湄洲島—金門縣旅遊合作框架協議

▲楊鎮浯與莆田市長李建輝座談。

記者蔡紹堅／福建報導

金門縣長楊鎮浯11日率團赴陸展開宗教交流之旅，第一站前往莆田湄洲媽祖祖廟參拜，並與莆田市市長李建輝座談。金門觀光協會理事長吳家將也與湄洲島旅遊協會也共同簽訂《湄洲島—金門縣旅遊合作框架協議》，達成七大合作重點，包含兩地海運常態化、資源共享、產品互推、客源護送等。

楊鎮浯11日一早透過小三通前往廈門，隨後直奔莆田湄洲島，跟金門各宮廟信眾一同前往湄洲媽祖祖廟上香參拜。隨後，在湄洲島黨工委林韶雯的主持和引導下，由莆田市市長李建輝、金門縣縣長楊鎮浯、立委陳玉珍、議長洪允典、前議長王再生為「兩岸同願林」石碑揭幕。

楊鎮浯當晚也率團隊與莆田市長李建輝進行座談，李建輝表示，媽祖是兩岸人民共同的信仰，「有海水的地方就有華人，有華人的地方就有媽祖」，媽祖信仰不僅跨越時空，也超越族群，保守估計全球有3億媽祖信眾，有一萬座媽祖宮廟，藉著這趟媽祖文化宗教交流，在媽祖的見證下，他相信莆田與金門兩地一定會有更進一步的合作和交流。

楊鎮浯則指出，是在「媽祖婆」的牽線下，才讓莆田與金門有這麼好的結緣，並推崇李建輝在晉江書記任內見證兩岸通水，對金門不僅不陌生，也多了一份深厚的感情，是金門最好的朋友，「不管是過去晉江對金門的協助，或是今日莆田湄洲的牽線，相信兩地今後一定會有更深的融合，兩地的交流前景更是可期。」

金門觀光協會理事長吳家將也在座談會上與湄洲島旅遊協會共同簽訂《湄洲島—金門縣旅遊合作框架協議》，藉著這次的締約，血緣相親、媽祖淵源深厚的兩地，未來除了將加強媽祖文化的交流和互動，也將深化「產品互推、客源互送」的旅遊合作，同時合力舉辦青少年夏令營、冬令營，促進兩地「資源共享、互惠互利、共同發展」。

據了解，楊鎮浯還將前往武夷山，與南平市政府相關部門會談，主題將聚焦酒類、農產品貿易推廣；文化和旅遊的合作交流；企業投資和產業規劃等方面。