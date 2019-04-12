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楊鎮浯赴陸宗教交流　拜媽祖不忘拚經濟「抽空推廣金酒」

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▲金門縣長楊鎮浯赴陸展開宗教交流　參拜莆田湄洲媽祖不忘「抽空推廣金酒」（圖／記者蔡紹堅攝）

▲楊鎮浯前往莆田湄洲參拜媽祖。（圖／金門縣政府，下同。）

記者蔡紹堅／福建報導

金門縣長楊鎮浯11日展開上任後首度率宗教訪團登陸參訪，整趟行程為5天4夜，將前往湄洲島媽祖祖廟、莆田賢良港媽祖廟、武夷山景區、廈門閩南朝天宮。據了解，楊鎮浯此趟除了參與宗教交流外，也沒忘記要「拚經濟」，將與當地政府會談，討論金酒、金門農產品的推廣，以及金門文化旅遊的交流合作。

金門縣政府民政處指出，每年農曆三月間，金門地區宮廟都會組團赴大陸謁祖進香，這是一年一度的兩岸宗教交流盛事。民政處表示，今年首站前往湄洲島媽祖祖廟參拜，並分別在湄洲媽祖祖廟及莆田賢良港媽祖廟舉行各界聯合獻敬大典。

▼金門觀光協會與湄洲島旅遊協會簽訂旅遊合作。

▲金門縣長楊鎮浯,金門觀光協會與湄洲島旅遊協會簽訂旅遊合作。（圖／金門縣政府）

除參拜外，楊鎮浯也將前往武夷山，和南平市政府的相關部門會談，主題將聚焦酒類、農產品貿易推廣；文化和旅遊的合作交流；企業投資和產業規劃等方面。

離開武夷山後，楊鎮浯將帶領16人縣府團隊將先行前往廈門，除了視察金酒廈門公司業務，也將出席當晚在廈門環島榮譽大酒店舉辦的「平安晚宴」。

隔日一早，交流團也將在廈門閩南朝天宮（北港朝天宮廈門分廟）舉行各界聯合獻敬大典，並在典禮後，透過小三通返回金門，結束行程。

▲金門縣長楊鎮浯赴陸展開宗教交流　參拜莆田湄洲媽祖不忘「抽空推廣金酒」（圖／記者蔡紹堅攝）

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關鍵字：楊鎮浯,金門,湄洲島,媽祖,莆田,李建輝

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