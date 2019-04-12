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學生喊「我愛你」！白沙屯媽「粉紅超跑」急煞迴轉進校陪吃午餐　全校嗨翻

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▲▼白沙屯媽祖走到雲林。（圖／記者胡治言攝）

▲學生喊「媽祖我愛你」，白沙屯媽迴轉進校園陪吃午餐。（圖／記者胡治言攝）

地方中心／雲林報導

被稱為「粉紅超跑」的白沙屯媽祖，12日中午行經元長鄉客厝國小，原本已過了大門，這時小朋友們放聲齊「媽祖我愛你」，隨後鑾轎竟突然一個大轉彎進入校園，校長見狀興奮的廣播要全校師生到操場集合「鑽轎底」，而當時因正值午餐時間，媽祖也指示休息至下午1點半，此舉也讓信徒讚賞「最有人性的媽祖」。

12日中午11時許，媽祖鑾轎經過客厝國小門口，卻突然指示要求走進校區，校長看到白沙屯媽祖來到，又驚又喜，馬上廣播要全校師生下課，並且到廣場集合「鑽轎底」。

▲▼白沙屯媽祖走到雲林。（圖／記者胡治言攝）

▲學生以「搭火車」的方式排隊鑽轎底。（圖／記者胡治言攝）

學生聽見廣播，也興奮的衝出教室，還能聽見學生們大喊「媽祖我愛你」，不過由於學生集合速度太慢，媽祖乾脆直接把「粉紅超跑」停下等待，大批跟隨著信徒也就聚在校園等待。好不容易學生終於集合完畢，以「搭火車」的方式排隊鑽轎底。

由於鑾轎進入校園的時間正值午餐休息，媽祖也指示休息到下午1點半，信徒見狀大讚白沙屯媽「最有人性的媽祖」，而校園附近的信徒也因此紛紛前往上香，祈求媽祖保佑。

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關鍵字：白沙屯,媽祖,粉紅跑車

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