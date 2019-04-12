修車廠門太小…白沙屯媽祖轉頭「衝進隔壁火鍋店」！信徒樂爆：包場啦

▲白沙屯媽祖鑾轎轉入虎尾一家火鍋店駐駕。（圖／翻攝「白沙屯媽祖網路電視台」）

生活中心／綜合報導

白沙屯媽祖今（12日）抵達北港朝天宮後準備回鑾，原本信徒猜想媽祖傍晚可能駐駕揚子中學，不料媽祖鑾轎卻轉身準備進入當地一家修車廠，但最後卻因「門太小」進不去而作罷；隨後媽祖又果斷掉頭往隔壁火鍋店衝，並預計駐駕到13日清晨5時，令不少信眾樂翻，「媽祖太可愛了啦，直接包場耶！第一次看到媽祖去火鍋店！」

白沙屯媽祖回鑾北返，傍晚進入虎尾鎮時，原本欽點當地一家修車廠駐駕，眾信徒也跟隨步入，但不料當鑾轎準備進入辦公室時，卻因「門太小」而進不去，在媽祖鑾轎稍作停留後，突然調頭轉進隔壁的「野川堂火鍋店」，並當場決定要在此駐駕過夜。

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▲媽祖原要到當地一修車廠駐駕，但卻因辦公室門太小卡住鑾轎，在短暫逗留後旋即衝往火鍋店。（圖／翻攝「白沙屯媽祖網路電視台」）

整段逗趣過程透過網路直播後，信眾也笑歪了腰，「老闆要請隔壁修車廠免費吃鍋，安慰他一下啦」、「被媽祖婆包場真是太幸福了」、「修車廠老闆快嘔死了，早知到當初就把門做大一點」、「原來媽祖也喜歡吃火鍋」、「太可愛了啦，第一次看到媽祖去火鍋店！」

白沙屯媽祖粉絲團稍早也在臉書上宣布，聖母12日晚間駐駕野川堂火鍋店，預計明（13日）清晨5時起駕；而野川堂火鍋店見到媽祖鑾轎突然蒞臨後更是驚喜不已，興奮拍下照片「歡迎本日VVIP客人、白沙屯媽祖蒞臨野川堂！」

▼火鍋業者見到媽祖蒞臨後，興奮直呼「歡迎本日VVIP客人！」（圖／翻攝臉書「野川堂-秘境鍋物」）