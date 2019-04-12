幕僚請假陪遶境秘書處挨轟　柯文哲：他們回南部看親戚

▲柯文哲遶境。（圖／柯粉俱樂部提供）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲8日開始大甲媽祖遶境，10、11日返回台北出席議會施政報告後，隨即南下繼續遶境。但有議員發現，遶境期間負責處理市長行政事務的秘書處，請假狀況嚴重，質疑該處成了「請假天堂」。對此，柯文哲受訪表示，議員所指的是「人次」非人數，且一個資深的公務員一年年休都有30幾天，台北市政府那麼大的單位，請假的量其實很少。

國民黨議員汪志冰12日下午在民政部門質詢時指出，市府秘書處轄下共6組3室，上至處長、下至司機與工友，共141名員工，執掌與市長密切相關的文書、公共關係、國際事務及市長相關的重大市政訊息發布等業務，重要性不容怠忽，但柯文哲決定參加媽祖遶境時，秘書處竟全處懈怠唱空城。

汪志冰調閱資料發現，遶境活動期間，秘書處員工扣除喪假、病假，竟有43人請假，佔該處員工總數141人的30.5％，為市府各局處室最多，秘書處儼然成為「請假天堂」。

對此，北市府秘書長張哲揚答詢時表示，媽祖遶境確實是私人行程，所以請假的假別不是事假就是休假，但仍被汪志冰酸秘書處形同過去皇帝的「書房行總」，痛批秘書長、人事處不能因為是柯文哲的關係，閉著眼睛就批假。

對此，柯文哲在雲林受訪時表示，沒有啦，這叫人次，一個公務員資深的一年年休都有30幾天，其實台北市政府那麼大的單位，請假的量其實很少；媒體追問，議員是單指秘書處？柯反問，「祕書處有多大你知道？」，所以老實講，這段時間也許有幾個請年休的，但量也不多。

媒體還問到，所以秘書處員工請假並非陪同大甲媽祖遶境還願？柯文哲說，他們（秘書處幕僚）是自己也跑出來，南部很多親戚朋友順便回來；柯強調，沒有刻意去請假，量不多。