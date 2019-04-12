佛道相惜！白沙屯媽祖南下進香　慈濟志工服務信徒

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

迎接一年一度的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖南下北港徒步進香，數十萬名信徒自4月8日起展開為期10天9夜的徒步進香。慈濟北港聯絡處志工第八年迎接白沙屯媽祖鑾轎及所有信徒，在4月11日鑾轎抵達北港時，提供素麵線羹、休息站讓媽祖信徒作休息。

為迎接眾多媽祖信徒，雲林北港慈濟志工提前兩天做前置作業搭帳棚、排椅子、布置場地、備料等，就是為了4月11日鑾轎與信徒經過慈濟北港聯絡處時可以歇腳稍作休息、吃碗麵線羹補充體力，繼續下一個行程。





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▲▼慈濟北港聯絡處志工第八年迎接白沙屯媽祖鑾轎及所有信徒，在4月11日媽祖鑾轎抵達北港時，提供素麵線羹、休息站讓媽祖信徒作休息。

北港區的慈濟志工把握難得的因緣與所有信徒結緣，在北港聯絡處外安排環保十指口訣及資源分類的宣導，現場並有慈濟志工以七字調說唱方式向信徒們宣導環保「清淨在源頭」，將媽祖愛護人民的心，化作愛惜土地的力行；藉著媽祖信徒虔誠心念，慈濟志工也邀約信徒為非洲熱帶氣旋災民祈禱，受到信徒們熱心回應。

這是北港聯絡處志工第八年準備麵線羹與白沙屯媽祖信徒結緣，慈濟志工合作無間、親切的招呼，以簡單樸實的素食料理溫暖信徒的胃，盼望「以食輪轉法輪」，期望人人能茹素護地球，做媽祖的好弟子！

慈濟基金會指出，慈濟志工以實際行動，表達對媽祖的善行、孝行的敬重；以服務信徒、整理環境，表達對媽祖的身心供養。期盼社會愛的能量互相影響，人人同來善行。