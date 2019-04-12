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做大夜保全拚國考！他坐領37K爽玩「打算幹一輩子了」　友想勸超苦惱

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打電動,電動,打遊戲（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／綜合報導

一名網友發文感嘆，朋友原本應徵大夜班保全，主要是為了準備國考，一邊有個收入，沒想到雖然工時長，但友人在月收37K，還每天爽玩的情況下，毅然決然放棄國考，打算做一輩子保全。

「朋友以夜班保全為終生職志怎辦？」網友苦惱地在PTT發問，原本那位朋友是想拚國考，結果好死不死撈到一個爽缺，友人說，那邊半夜鐵門拉下來，一直到天亮都沒半個人進出，所以他可以翹腳、正大光明睡覺，甚至把PS4帶去，接電視狂打

請繼續往下閱讀...

原po感嘆，「他說放在那邊的有PS4、NS、行動充，彷彿人家付錢請他上班玩遊戲，每個月還有個3萬7，月休7天，好不開心，於是他國考就不考了，跟我說要以夜班保全為職志。」

讀書,念書,K書,考試,書（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

眼看朋友的轉變，原po不禁擔心起對方的未來，同時也想再勸勸他。而一票鄉民認為沒有勸的必要，「勸什麼，你確定他國考上後會過的比現在好嗎」、「幹嘛勸，他爽就好了阿」、「不錯耶，哪裡啊」、「比超商或一些大夜好多了，補貨補到死」、「身體沒問題的話，其實沒什麼不好」、「你確定國考一定能上」。

不過，也有許多人抱持反面看法，「我覺得會沒命，12小時加交通有的沒的，可能只剩不到6小時，而且算社會邊緣人的工作，真的要做嗎？低成就低薪水高工時」、「保全=等死」、「做10年存1千萬才夠之後的醫療照護開銷」。

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關鍵字：保全,大夜保全,國考,公務員,PTT

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