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男友家浴室出現莫名長髮！她偷擺「體重計」揭發心碎事實

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▲▼體重計。（圖／CFP）

▲體重計上的數據成為鐵證。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

大陸微博近日瘋傳2位女孩的對話截圖，其中一方向閨蜜訴苦說，自己與男友雖然住在同一個城市，但是因為工作地點較遠的關係，所以沒有住在一塊；有天與男友一起玩「吃雞」（一款遊戲）時開語音，覺得對方好像是在別人家，之後又發現男友家中出現莫名的長髮，她愈想愈不對，最後靠著「體重計」逼迫對方承認出軌事實。

從對話中可知，女子表示，雖然她和男友住的遠，但是一周都會碰3、4次面，他們也會一起玩「吃雞」；不過有次玩到一半時，突然發現男友語音對話中出現不應該存在的飛機聲音。「他突然說聽到（遊戲裡的）飛機聲要去撿空投，可是我並沒有聽到啊，朝天空看了好大一圈都沒看到飛機。」

她開始懷疑，如果不是遊戲裡的聲音，代表男友現實中待在離機場很近的地方，「我還假裝問了一下他在哪，他說他整個晚上都在家；如果那時候他說他在同事家玩，我還是會信他的，可惜他說謊了。」

▼女子向閨蜜訴苦，自己遇到渣男。（圖／記者黃克翔攝）

三角戀、劈腿、小三（圖／記者黃克翔攝）

女子事後偷看男友手機，卻一無所獲，唯一奇怪的是，男友家中浴室出現莫名的長髮。「我是黃毛短髮，他頭髮也不長，而浴室的地漏（排水孔）有幾根長髮，因為卡住了沒被沖走，所以肯定有人來過，這事沒錯了。」

存有疑心以後，女子便開始行動。「我先約他吃飯，然後開玩笑說他胖，給他買了一個體重秤（體重計），就那種要下載App紀錄的；體重秤就放在他家很顯眼的地方，我知道他懶，秤一次後不會想去秤第二次，可是女生會，或許說大多數人會，第一眼看到一個體重秤都可能想上去看看自己多少斤兩，畢竟我也在賭。」

果真隔了好幾天去看體重計紀錄時，App出現「47kg」這個神秘數字，女子立刻推斷男友劈腿，因為男友與她都超過47公斤。她難過地說「還是單身好，沒那麼多心機。」閨蜜則稱讚，「我真的給你下跪了偵探！」

據悉，目前已有體重計能夠將數據保存下來，讓用戶可以隨時掌握自己的健康狀態。網友看完笑說，「沒想到這項家電還有這種用途」、「女人的第六感果然很準」、「以後都不敢量體重了…」。

▲▼女子化身偵探對話。（圖／翻攝自微博）

▲▼女子化身偵探對話。（圖／翻攝自微博）

▲▼女子化身偵探對話。（圖／翻攝自微博）

▲▼女子化身偵探對話。（圖／翻攝自微博）

▲▼女子化身偵探對話。（圖／翻攝自微博）

▲▼女子化身偵探對話。（圖／翻攝自微博）

ET快訊
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關鍵字：劈腿,出軌,外遇,體重計,男友,渣男

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