撿到野生6S！呼叫siri狂失敗...「打給雅婷」通了　網笑：把怡君放哪

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名網友日前發現，口袋莫名多出一台iPhone 6S，原本他打算直接送警局，不過在朋友的建議下，他嘗試用siri撥電話給失主家人，怎料全都失敗，旁人見狀突然脫口說「打給雅婷」，神奇的是竟然成功了，最後也順利聯絡上手機主人。

網友在PTT發文提到，「今天出門發現口袋多了一台手機，對！就是多了一台iPhone 6S，先不論怎麼出現的，秉持著拾金不昧的心情，打算要去警察局的時候，旁邊的人說要不然試試看，打給這個手機的主人。」

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於是網友叫出siri，並接連下指令「打電話給媽媽」、「打電話給哥哥」，結果家人都試了一輪，通通沒設定，就在他準備要放棄時，旁人脫口一句「打電話給雅婷」，沒想到竟然歪打正著，「正在為您撥打雅婷的手機......。」

▲你（妳）也有認識雅婷嗎？示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

對此，原po不禁笑喊，「這真的是太神啦，以上證明：平時多認識幾個雅婷、怡君、柏翰、柏成很重要。」而鄉民也紛紛回應，「怡君怡君滿天下」、「每個求學階段都有不同的雅婷」、「哲偉也可以試試」、「雅婷...打球啊」、「把怡君放哪」。

當然，留言中也不乏質疑聲音，「口袋突然多一支手機？還找得到失主？」、「為什麼siri能辨識陌生人的聲音啊」，認為這是幻想文；不過有網友反駁，siri可以設定是否要解鎖或本人才能使用，至於原po也回報後續，「失主已經來領了，她也不知道為什麼她的手機在我口袋，只能說被外星人綁架了。」

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