【解密迷信2】兒念經8hrs冷看「亡父七孔流血」：要聽師父話　修復師憤慨

記者陳怡伶、黃心瑀、林書荷、徐溱謐／專題報導

傳統觀念「死者為大」，人生最後一場典禮要辦得風風光光，請孝女白琴、五子哭墓、軍儀樂隊來送行；頭七前，家屬披麻帶孝天天念經、燒銀紙、紙紮豪宅、折蓮花，晚上還得硬撐輪流守夜，儀式繁多複雜，這就是台灣特殊的喪葬文化。用來緬懷往生者的告別式，卻夾雜著難以理解的行為，像是亡者過世8小時內不能移動，冰櫃也不能進，就算腐爛流血水，家屬也要在旁持續誦經，只因師父一句話「亂動亡者，魂會很痛，無法去西方極樂世界。」但這一切在修復師陳修將眼裡，無法認同又憤慨。

「坐在那邊念佛念到爸爸七孔流血，你還念得下去嗎？」

踏入修復師這行8年、「76行者遺體美容修復團隊」召集人的陳修將，修補過上千具遺體，看過許多家庭故事，也遇過家屬100％遵從誦經師父的指示，不準過世的爸爸進冰櫃與修復，要求他「這8小時內都不能動到我的親人」，一定要念經滿8小時才肯收手，不論他怎麼勸導都沒用，只能看著往生者腹腔腫脹「七孔流血」，聽著一旁家屬不斷誦經的他，內心可是百感交集。

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▲一縫補就是20幾小時不喊苦，但遇到迷信習俗的家屬，他難免憤慨。（圖／陳修將提供）

在傳統觀念裡，往生者過世8至12小時內，是靈魂正在出竅的過程，神識並沒有完全脫離肉體，還帶有一些知覺，若是有人移動到遺體，亡者就會萬分的痛苦。他納悶說，這說法他不認同，因為遺體是每分每秒都在不斷變化，過程中會越來越腐敗，「那我們可以思考一下，若照佛教來講，如果一碰觸遺體，亡者就會有很多痛苦感覺的話，那選擇不把遺體放進冰櫃裡，硬要放在溫室8至12小時助念，看著遺體不斷發酵、腐敗，那亡者不是感覺更痛苦嗎？」

深受家人影響，從小跟著信佛教的陳修將，對於佛教「誦經助念8小時」這觀念也曾迷惘過，他還特地詢問許多出家的師父，想要找尋宗教規矩背後真正的用意。他透露，佛家講得是「隨緣」，師父給他的解答也幾乎都是「要講求隨緣」，那更應該看遺體存在的空間、溫度、空氣流通性、身體的狀態程度來做決定，「硬撐8至12個小時念經，對亡者而言並不是一件好事。」

面對家屬誦經8小時的迷信行為，陳修將都會嘗試去溝通，讓家屬能夠理解，但不是每次都能勸說成功，只能看著遺體腹逐漸腔腫脹，當腔壓一提高，血水也跟著擠出來。他無奈笑說，遇過蠻多這種案例，「有時候讓我覺得蠻憤慨的，寧願看著親人，看著爸爸身體逐漸腐敗、腹腔腫脹，換一個角度來講，不是說念佛沒有用，而是坐在那邊念佛念到親人七孔流血，你還念得下去嗎？」

▲8年來修補上千具遺體，都抱持一顆尊敬的心。（圖／記者陳怡伶攝）

深知習俗矛盾 在迷信中不願醒來

遵從傳統民俗，就怕惹上不該惹的禁忌，不僅害了後代，也讓往生者靈魂無法投胎，衍伸出許多無法解釋卻得遵從的行為；像是親人的眼淚不能滴到往生者遺體或壽衣，這說法一代流傳一代，聽著老一輩的人在靈堂內哭著反覆叮嚀，但沒有人知道背後的意義，只知道照做就對了，在傷心流露情感當下還得注意眼淚別沾到，小心翼翼地發洩心情。

陳修將語帶不解說，人會因為禁忌問題衍伸出很多作為，開始束縛本身的思考和行為，比如說親人眼淚不能滴到往生者遺體，那是因為怕亡者會不放心離開，待在家裡走不了，「那我們偉大中華民族思想也是蠻奇特的，既捨不得他（親人）離開，又怕他不走，這是我比較矛盾的地方。」

▲喪事有一大堆規矩、禁忌，老一輩都說不照做就會有報應。示意圖，與本文無關。（圖／記者邱顯燁攝）

還有一個世代相傳說法，喪禮上見到蝴蝶、飛蛾，千萬不能驅趕、拍打，因為往生者靈魂附在昆蟲「回來看我們了」。告別式突然出現飛蛾，這說法難以解釋，理性的人會用科學來佐證，但信者恆性，認為往生者真附身在昆蟲上回來探望的人，或許對他們來說是一種心靈寄託，相信往生者還在他旁邊。

對於昆蟲附魂這觀念，陳修將其實相信的，但也不全然認同；他鏡頭前大笑說，他願意相信這習俗，但不太會用靈異、迷信的態度去看待，「我是覺得昆蟲本身有趨光性啦，牠會飛來也正常，但確實我們在每一個靈堂上都會看到比較大隻的飛蛾，牠們一停下來可能好幾天，都不會飛走，這是比較難以解釋的是部分。」

許多禁忌毫無邏輯與難以理解，就算知道背後矛盾，但依舊代代相傳幾百年，願意相信禁忌甚至過度迷性。陳修將認為，那都是因為人害怕死亡，對鬼神充滿了恐懼，開始衍伸出非常多行為限制，「我必須說禁忌的確是有的，像是必須尊重亡者、鬼神，我都覺得是這是要遵守，但在行為上，我覺得有時候應該詳細去端詳、破除本來的迷信。」

▲停放遺體的太平間，裝載許多碎裂的心。（圖／記者陳怡伶攝）

突破禁忌替兒器捐 但堅持「全屍入土」

深受儒家「身體髮膚，受之父母，不敢毀傷，孝之始也」影響，孝道一直深植人心，保留全屍入土是對親屬的尊重；再加上傳統觀念裡，壽終正寢都是全屍，遺體若有某個部位損傷，那就會聯想到是死於意外，這樣死後魂魄會缺手斷腳、器官外露挖走，不是一個完整的「人」。全屍入土的觀念，也讓老一輩人不能理解器官捐贈，甚至不准孩子簽下器捐同意書。

陳修將也多次接觸過器捐的遺體，其中一案例是一名殉職的國道警員，生前並沒有簽屬器官捐贈同意書，但他本身是個社會責任感很重，器官被懂他個性的爸媽同意捐出，就更多的人。但在老一輩的觀念裡，遺體還是得完整入土，殉職警員爸媽仍是把大體送到陳修將這裡修復。

▲陳修將踏入修復師這行8年，目的就是希望安撫家屬心靈。（圖／陳修將提供）

陳修將透露，基本上自己願意器捐的往生者，都比較不在意遺體的完成性，一般他遇到大多是年輕人生前事就先簽好器捐同意書，但有些長輩對傳統觀念比較堅持，之後會再請他復原孩子、晚輩的身體，讓孩子遺體完整入土。

對部分家屬而言是維護傳統觀念「全屍入土」，禁忌不能亂踩踏，但對他來說是還原亡者人性的尊嚴，與安撫家屬深層心靈。他認為，發生意外、天災人禍，這些都是非常殘苦的現實一面，最殘酷的事情是，當你面對親人發生不幸的時候，若最後一眼都不敢看，或者是一輩子記得最後一眼的死亡狀態，這是很很殘酷的，「他們做遺體處理，最深層的意義就是安撫家屬心靈，讓家屬與往生者最後的情感連結是好的、正面的，都能安然接受亡者最後一面。」

▲傳統觀念，讓老一輩的人不准孩子器官捐贈。（圖／記者陳怡伶攝）

無神論→相信鬼神 不得不相信靈異

其實陳修將以前也是個鐵齒的的無神論者，雖然從小深受家裡影響信佛教，但他打從心裡根本不相信鬼神，聽到阿嬤說「黑暗的地方有鬼」，他更叛逆地往黑暗闖，證明這一切都是迷信的謊言，但他8年前踏入修復師這一行業後，開始遇到種種無法解釋的事情，像是夜晚常夢見亡者請求、感謝，在種種鬼魂託夢下，他才改變自己鐵齒的態度，願意相信世界上真有鬼神，也認為往者者會找承辦自己後事的葬儀社、修復師。

在無數個託夢中，陳修將曾有次夢到一人在樹上上吊自殺，那場景他從來沒有去過，超級陌生；隔天醒來後，他一早就接到要修復案子的電話，開車前往現場處理都沒有發覺有異，直到行駛進一條巷子裡，他才隱約發現現場與昨天夢境好像，最後走到自殺那棵樹前，才真正確定這是昨晚裡的夢境。

神奇的是，不僅場景與夢境一模一樣，連往生者的臉，昨晚也有在夢裡看過。陳修將透露，他一直深信亡者會選自己想要替祂服務的葬儀社、修復師、禮儀師，那次不論是地方、亡者的臉都與夢境中一模一樣，「但是你既然會夢到那個地方、夢到那個亡者的死亡方式，連吊的地方都是一模一樣，這就是讓我不得不去相信這世界上有比較懸疑的事情，指引我替祂服務。」

▲原本是無神論的陳修將，遇過無數託夢後，不得不相信鬼神。（圖／記者陳怡伶攝）

工人遭分屍20塊 連7天做夢被割碎痛醒

高雄2015年發生一起下水道工程意外，當時一名42歲蔡姓工程維修人員接到上頭指示，要在成功路與光復街口維修管線，但他一潛進下水道安全繩索突然斷裂，遭湍急水勢沖走，身體直接被水馬達螺旋葉片絞碎，屍塊漂流至7公里外的旗津中洲中區污水處理廠出水口，5小時後才被搜索隊找到。

4年前這起工程意外震撼社會，警方只能憑藉遺體推斷工人受害過程，但陳修將全體驗過了。他接到該起案件離執行日期，還有一個多禮拜的時間，這期間他連續夢見一模一樣的夢境，只是換不同視角而已；第一天他是個第三者，就像看著電影一樣，看著工人被水沖走，進入匝道慘被切割成20幾塊。

陳修將娓娓回憶道，他第一天就像看電影，第二、三天他從旁觀者變成主角，視角轉換成第一人稱，他成了亡者本人，如何被水沖走、刀子狠割、被匝道分屍都體驗過一遍，碰撞過程都能清楚感受，「撞到東西我還會覺得痛，被刀子割到我也會覺得痛，那一般來說做夢是不會覺得痛的，但那個夢境是真的會讓你覺得那是真的事情，我被刀子切到身體，然後我還會大叫，還嚇醒正在睡覺的太太。」種種夢境讓鐵齒的他，願意相信鬼神了。

▲陳修將在夢裡變成了工人，被水沖走刀割的痛感清楚感受。示意圖，與本文無關。（圖／屏東縣政府提供）

尊重鬼神、相信禁忌卻不迷信：鬼沒這麼閒

修復師這一行也有許多禁忌，最主要就是尊敬往生者，不該有觸犯的言語與舉動。陳修將認為，這行禁忌蠻多的，觸碰到遺體之前一定得先站在旁邊合掌告知，「XXX先生／小姐您好，我是修復師，現在要幫您恢復遺體，過程中可能會有一些比較粗魯、不禮貌的動作，並不是有心要得罪您，請您見諒」，若對往生者講過這些話，接下來修復過程真的會比較順利。

但「鬼神」是個神祕、無法用科學證明的領域，往往一出現河水溺斃事件，總是有人提出「是鬼抓交替」，發生被害者無故失蹤，還是怪罪到魔神仔在抓人，所有事故源頭通通推給鬼就對了。

▲陳修將相信鬼神存在，並尊敬對待，但他不迷信。（圖／記者陳怡伶攝）

陳修將笑說，為何怕鬼，那是因為教育從小影響，就像阿嬤常跟他說「鬼會抓人」，鬼何其無辜，祂沒事抓人幹嘛，「你看那些鬼多衰，祂們路過而已，然後就被人家誤會說祂抓交替，鬼沒事就抓人幹嘛，你會沒事抓一個人回家跟你睡覺嗎？我們人都不會去做這麼無聊的事情了，祂鬼比我們無聊嗎，對不對，人家祂也是很忙的，所以我們不要再去誤解黑暗。」

深信有鬼神存在的陳修將，但卻不迷信，不把所有難以解釋的事情通通推到鬼身上。他語帶笑意說，他相信世界上有鬼，他也相信即便關了燈，鬼還是會在的，「受過優秀教育、現代科技的人，有一點腦袋的都能夠明白。」

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▼每一具大體，陳修將都會試想死亡過程，不論多破碎，他都會最盡最大努力修復。（圖／陳修將提供）