世界「最恐怖火車」！行經英吉利海峽　忘記關窗下秒就會被淹死

Waves hit a train during heavy seas and high winds in Dawlish, England, on February 2, 2017 pic.twitter.com/KPxRg16CrH — Seref Sezgin (@SEREF737) 2017年2月5日

國際中心/綜合報導

英國德文郡道利什(Dawlish)海堤上有一條沿海鐵路,這裡的火車被稱作「世界最恐怖火車」,因為乘客經過這路段若忘記關窗,很可能就會被巨浪淹死,遇到下雨天更可怕,整輛車身都會被海水吞沒,宛如是火車在衝浪。

Amazing sight as trains creep along the track at Dawlish through crashing waves @itvwestcountry pic.twitter.com/cDnzQiwJIT — Bob Cruwys (@itvBob) 2017年2月2日

據BBC報導,這條沿著海岸建造的鐵路大約6.4公里長,從車窗看出去就是英吉利海峽,每當經過這條蜿蜒路線時,乘客都必須提高警覺,因為隨時都會有大浪襲來,如果忘記緊閉車窗將會面臨被淹死的風險。

此處的火車站名為「道利什火車站」,於1846年開通,由於是木頭製作,1983年就不慎被大火全燒光,政府只好再重建一個車站。到了2014年,道利什海堤有一部分土地被海浪沖走,懸崖邊的牆面留下好幾個大洞,火車行駛在這路段又更加危險,政府便決定關閉鐵路,進行全面的維修工程。

Five years since we reopened Dawlish https://t.co/5iCgTRY1qS #uk #railway #train pic.twitter.com/5lvc7wAoCg — RAILNEWSUK (@RAIL_NEWS_UK) 2019年4月5日

▲鐵路2014年遭到海浪破壞的景象。

其實這條鐵路不只緊鄰海岸懸崖,鎮上的建築也非常有特色,如今已成為不少觀光客指定要體驗的景點。當地人對於火車被巨浪吞沒,又再度從海水中探出頭的景象已經習以為常,雖然非常壯觀,但仍不免讓人心驚驚。

今年當地政府為了提高道利什海岸安全性,斥資8000萬英鎊(約新台幣32億元)要將牆面增高2.5公尺,最近將要開始動工,計畫會在2021年完工,屆時就能再度對外開放,讓乘客可以更放心的享受旅程。