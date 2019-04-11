iPhone螢幕「1槓橫線」卡右上角！網一瞄驚呆：我也有　果粉曝正解

▲網友發現自己的iPhone螢幕上「有一條線」。（示意圖／pexels）

網搜小組／綜合報導

蘋果（Apple）系列手機擁有大批果粉，一名網友3月5日入手iPhone XS，用了1個月後，突然發現螢幕上「有一條線的存在」，忍不住PO文發問「有沒有辦法關掉？」看到貼文後，其他人趕緊確認手機，就有不少鄉民直呼「我也有一條耶」、「剛剛看才發現」。而這條線其實是某種功能的提示，並不是手機壞掉了。

一名網友在PTT的iOS板上發出問題「有一條線的存在」，說自己手機系統版本是「XS 64G 版本 12.1.1」，問題描述則寫下「3／5號官網買時開機也沒有那條線，直到今天突然發現怎麼會有那條，有沒有辦法關掉啊……求解」。他也貼出螢幕截圖，只見右上角正顯示著電量、訊號格，但仔細看看，下方卻有一槓短短的橫線。

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看到貼文後，許多鄉民都拿起手機查看，意外發現自己的手機竟然也有，「原來有那條線欸XDD！都不知道」、「剛剛才發現有，用了這麼久現在才發現」、「剛剛才發現」、「現在才知道」、「不講還真的不會注意到那裡有一條線欸」、「真的剛剛才注意到@@重點是以前明明有下拉過它」。

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▲在電量、訊號格下方有一槓橫線。（圖／翻攝自PTT）

有人則是公布這條線的作用，「孩子，那個是提示你，控制中心請滑這邊，不是壞掉，以前的控制中心是由下往上，當然不會有那條，但是後來控制中心改右上角，怕有人不知道才給的提示」、「告訴你說那邊可以下拉」、「從11.x的某版本後，以後一直都有那條線」、「螢幕鎖定的時候才會出現」。

至於這條線能不能關掉，有網友認為「這沒辦法關吧？是提示你那邊可以下拉的UI設計」，但也有人說「控制中心不要打勾 ，至少解鎖前不會出現」、「全螢幕程式無法隱藏這條線的話，我都三下側邊鍵進引導模式，乾淨」。

還有網友說比起這條線，Home Bar才真的礙眼，「我覺得比起這條線，Home bar在各種全螢幕應用才叫礙眼，尤其是遊戲，快2年，蘋果還是不打算強制隱藏Homebar，瞎到爆」、「HomeBar真的很北七，剛換的讓他習慣一下又還好，一直在那不能隱藏真的很醜」、「Homebar真的很蠢，直接消失很難？你看桌面不就沒homebar了」。

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