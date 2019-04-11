他好奇「自動停車」實用嗎　老司機推爆「快、狠、準」：比多數人停得好

▲許多人開車不會選擇用自動停車功能。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

現在許多車都有「自動停車」功能，但不少人寧願自己停，以免發生擦撞、自找麻煩。一名網友日前就發問「自動停車是否實用」，認為如果在一般道路上用自動停車慢慢停，壓力應該會很大，「大家真的有在用自動停車嗎？」話題吸引熱論，沒想到留言中相當多好評，「絕對比多數人自己停來得快」。

一名網友在PTT的car板上貼文「自動停車是否實用」，說某車款除了被酸偷懸吊，還有天窗、自動停車，「天窗記得鍵盤車手很多都說不要，不如取消降價或升級配備，結果做了也被酸」；另外，該車款的自動停車也被批，「朋友的mk3.5只用過一次，就是去試乘時體驗」。

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▲有人認為，自動停車是為女性、老人設計的。（示意圖／pixabay）

原PO說，開在一般道路的話，「在那用自動停車慢慢停，壓力應該頗大吧？大家真的有在用自動停車嗎？」沒想到留言中許多人力挺自動停車功能，「給三寶就很實用啊！三寶在那挪來挪去停不進去更慢」、「覺得對新手很有幫助」、「實用啊！很懶時或給三寶超好用」、「其實很實用，有偵測到的話一定比一般人停的準」。

有人則解釋好用的原因，「mk3.5的自動停車算很好用的，沒意外的話停得比很多人自己停都好，空間也不會需要到很大，至少比那個距離小我自己也不會去停，怕停好之後會被前後車撞到」、「看起來都很像會撞到結果都不會」、「絕對比多數人自己停來得快」、「有時候開長途累了，放給他自動停超爽的，沒用過不懂啦！」

也有人認為，自動停車功能真的還好，「環景就很好用了」、「自動停車就是炫給女人跟老人看的」、「倒車顯影就很夠用了，環景一樣撞信不信」、「c253的自動停車，玩過一次，結果倒車覺得太快沒安全感，就解除自己停了QQ」、「mk3 9w路過，不敢用。切的超貼，自己會怕」。

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