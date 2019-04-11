鬼王纏身想硬上：干擾我娶妻死！她逃跑崩潰「追上來了」　城隍爺鎮壓秒乖

▲城隍爺一來，鬼王才被鎮住。圖為新竹都城隍廟爺，與本文無關。（圖／新竹都城隍廟提供）

網搜小組／綜合報導

「我跑掉鬼王生氣了，整棟大樓都不得安寧......。」一名住在西門町女網友邀請友人來到她家中吃宵夜、撲克牌，沒想到自己突然從上騰空直立飛起，還發出男音說「不要干擾我娶妻，否則將報復所有人」，整個人變了樣，嚇壞現場一群好友；她恢復精神意識後，趕緊找大師驅邪，才知道自己被這棟樓的鬼王盯上逼嫁，而且8日內不搬家一定死，嚇得她逃跑，結果鬼王更怒了。

該名女網友在臉書「靈異公社」PO文回憶道，她在原本是坐在床上，與朋友聊天到一半竟騰空直立而起，那時候的她發出男生聲音，開始自報姓名、出生日期，甚至盯著在場的人說「不要干擾我娶妻，否則將報復所有人」。

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好友中有兩名是警察，嚇得跑回派出所調案子，才知道原PO住屋處是凶宅，曾有人在屋裡吸毒過量死掉，嚇得他們不知道該如何處理。隔天，在報社社長的推薦下，請一名寫專欄的名俗專家幫忙，結果一打過去爆出地址，大師立刻大喊「這地方不妙」，讓他們超緊張。

▲原PO住進凶宅，才會被盯上。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay）

大師在電話那一端精準說出整棟大樓的狀況與結構，也嚴肅和原PO說，你住的這棟住商合併大樓，正好蓋在陰陽界的通道上，早年有陽光照射進去，所以還好，但後來房東加蓋天井封頂，陽光無法照射近來，自然形成群鬼聚集的地方，「妳非搬不可，8日後就是農曆七月，他就要男鬼娶親，女生必死無疑！」

大師算卦完後對著原PO說，「趕緊去找房子，可以找到一個有一房一廳、價格一樣的屋子，妳千萬不要拿命開玩笑，要娶你的是那棟樓的鬼王，生前是混黑道的，死後祂兇惡到變成鬼界大哥，管那大樓的陰陽界出口。」語氣超級嚴肅，沒有一絲開玩笑。

她嚇得隔天一下班，就跑到附近新大樓詢問是否有空屋，結果還真找到大師說的一房一廳格局房子，她火速租下並搬家；沒想到搬運途中，她聽見警衛詭異笑說，「你是從XX大樓搬來的吧？也碰上靈異事件了？我們這一棟樓，很多都是從那裡搬過來的，因為被嚇壞了......」，受害者超多。

▲原PO搬走後，鬼王震怒了。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

原PO雖然順利搬家，但事後得知自己逃跑的行為，結果把鬼王惹怒了。她嚇壞說，後來聽說自己跑掉後，原本住的房間被鬧得更兇，鬼王氣到鬧得整棟大樓不得安寧，那時剛好是農曆七月，大樓還得請城隍爺坐鎮，才能鎮住那鬼王與其他好厲鬼。

不過這鬼王可不甘心，不娶到不放過。她崩潰說，只是在舊租屋處附近找車位經過而已，鬼王就跟上車了，原本要與徒弟去龍山寺拜拜，結果開到一半熄火，她一看後照鏡竟有個男子面目猙獰的怒視，嚇得她瘋狂唸經祈求觀世音菩薩相救，隨後車子立刻發動，抬頭一看她笑了，因為看見龍山寺廟沿了，「我們差點突破果王設的鬼擋牆，祂最後讓車子熄火，是希望我們出車禍。」

▲原PO連去龍山寺，都被鬼王尾隨盯上。示意圖，與本文無關。（圖／記者季相儒攝）

從小就看得到鬼的她，被這次鬼王嚇到開始學如何設結界保護自己，不然真的會被鬼害死；她透露，從小見鬼到大，那個男鬼的模樣，還真的有點被嚇到了。「除了外型猙獰之外，最可怕的是眼神，那種不娶到妳，我絕對不會罷休！不娶到妳，我絕不甘心......。」

恐怖經歷一PO，住過這大樓的網友紛紛留言說，「難怪有次去那裡吃飯，我就只想趕快離開，天井那好多影子走來走去」、「我住過那棟兩天...真的很可怕...趕快叫姐妹搬家」；也有人認為，「會不會有下一個房客也被鬼王看上的？」、「這整棟要打掉很難吧，一定會被妨礙」。

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