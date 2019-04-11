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122kg厚片女孩1年「狂瘦掉半個自己」！　把握2原則不挨餓也能減肥

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國際中心／綜合報導

英國21歲哈德莉（Lucie Hadley）正值青春年華，外型也相當亮眼，但其實她14個月以前是個122公斤的厚片女孩，7歲起就嚴重過胖的她，時常遭受同學的嘲笑、霸凌，於是在20歲生日前夕，她下定決心甩掉肥胖問題，靠著健康飲食1年就狂瘦64公斤剩下58公斤。

▲▼英國女靠健康飲食1年瘦64公斤。（圖／翻攝自Facebook／Lucie Hadley）

▲她靠著健康飲食成功瘦到健康體態。（圖／翻攝自Facebook／Lucie Hadley）

據《鏡報》報導，哈德莉國中因為體型受到同儕羞辱，甚至還有人對她丟食物並大喊「她什麼都會吃啦！」讓她飽受折磨，還常常躲在學校更衣室偷哭，雖然多次調動班級避免霸凌，但始終要面對旁人異樣的眼光。

她每次外出買衣服時，都深刻感受到肥胖帶給她的不便，喜歡的衣服幾乎都穿不下，也很怕別人會嘲笑她穿著超大尺寸，漸漸的，她越來越自卑且封閉，整天將自己關在房間內不願出門。

直到20歲生日前夕，哈德莉的家人問她想怎麼慶祝，她卻只是淡淡地回「隨便，待在家就好了。」那一刻她突然意識到最美麗的年華就要逝去，她卻還是躺在床上浪費生命，於是決定和媽媽一起報名減肥課程，和其他同樣有肥胖困擾的夥伴一起瘦身，大家朝著同樣目標共同努力帶給她很多鼓勵，只花了1年時間就成功瘦到完美體態，甚至獲選2019年度的苗條小姐。

哈德莉透露，自己成功甩肉有2個秘訣，第一是戒掉垃圾食物，第二則是攝取更多蔬果，她以前早上都會來頓全套英式早餐，包括培根、炒蛋、香腸，下午還會巧克力、糖果、汽水等零食，晚餐則是一整個大披薩、漢堡、炸雞。不過，她減肥期間並沒讓自己挨餓，早餐按時吃，只是改為低脂的素食香腸，午晚餐則是會吃水煮蛋、番茄、蘑菇、烤蔬菜等等，也盡量把食物煮得清淡一些，雖然偶爾還是會吃美食犒賞自己，但大部分時間都秉持著均衡飲食。

她瘦下來後，感覺到人生有了巨大改變，不僅更有自信，身體狀況也比以往更健康，「以前總是腰酸背痛，現在更加輕盈有活力」，而且她和男友今年外出旅遊時，第一次穿上夢寐以求的比基尼，覺得相當自豪，十分享受健康體態帶給她的自信。

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關鍵字：減肥,瘦身,霸凌,Lucie Hadley

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