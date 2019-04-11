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NIKE訂製鞋標錯價！4500元→999元網瘋搶　官方回應了

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▲NIKE鞋標錯價格烏龍（圖／翻攝自www.ptt.cc）

▲NIKE昨晚發生烏龍，4500元訂製鞋網站標價只要999元！（圖／翻攝自www.ptt.cc）

記者楊坊士／台北報導

運動品牌NIKE在10日晚間，發生標錯價格烏龍！原價4500元的訂製鞋款在網站上僅標價999元，立刻被網友放上PTT分享，引起許多人瘋搶，更有人留言：「已訂1000雙，謝謝！」對此烏龍，品牌回應：「目前還在釐清狀況、討論後續回應。」

▲NIKE鞋標錯價格烏龍（圖／翻攝自www.ptt.cc）

▲許多網友在PTT上分享自己的配色。（圖／翻攝自www.ptt.cc）

這雙鞋是Nike SB Air Max Janoski 2 By You 專屬訂製滑板鞋，從鞋身、Logo到氣墊，都能夠客製化喜歡的顏色。而在10日晚間，這雙鞋在網站上只標價999元，加上運費300元，引起大批網友湧入選配色、下單，掀起「搶鞋大作戰」。

PTT上也有許多網友留言回報戰況：「轉圈圈中」、「1299元算便宜」、「買了7雙」、「網站有通過壓力測試耶，還沒掛掉」、「手機版999元但加不了購物車」、還在等信」。

▲NIKE鞋標錯價格烏龍（圖／翻攝自www.ptt.cc）

▲現在再搜尋這雙鞋款，官網顯示「已無法取得」。（圖／翻攝自www.ptt.cc）

而到了近晚間12點時，價格回復成原價4500元，也讓許多還沒搶到的網友大呼可惜。以往遇到類似情形，品牌一般都會認帳，但NIKE尚未對已購入的買家有正式說法。

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關鍵字：NIKE,價格,PTT,瘋搶,訂製鞋

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