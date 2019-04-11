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最閃異地戀！癡情男三年寫828封情書...肉麻告白：她是永遠的女主角

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▲最閃異地戀！癡情男三年寫828封情書...肉麻告白：她是永遠的女主角（圖／翻攝自《梨視頻》）

▲趙文彬和女友異地戀3年，感情卻絲毫不減。（圖／翻攝自《梨視頻》，下同）

大陸中心／綜合報導

河南省新鄉市的一名大三生趙文彬和女友相隔兩地，這3年來，為了維繫感情，他足足寫了828封情書，分享著自己的生活，以及倆人之間的小點滴。他甚至真情告白，「她永遠是我故事裡的女主角」；這癡情舉動，讓身旁的人全都被閃瞎。

綜合陸媒報導，趙文彬與女友從2015開始交往，第一封手寫信是在2016年初過年的時候，他說，「原本只是突發奇想，但寫著寫著就覺得挺有紀念價值，之前是手寫或寫備忘錄，後來因為手機不小心弄丟，所以就在微博上寫，還記得第一次寫在微博上時，是我們在一起的第301天。」

▲最閃異地戀！癡情男三年寫828封情書...肉麻告白：她是永遠的女主角（圖／翻攝自《梨視頻》）

▲趙文彬在微博寫的情書。

趙文彬也笑說，剛開始在微博上寫的時候女友還不知道，直到更新了100多封後，她才無意間發現，「當時她挺開心也挺感動的；往後幾天，只有太久沒更新時，女友就會關心我是不是發生了什麼事。」倆人如今以交往3年多，靠著寫信讓彼此之間的感情越來越堅固。

這段影片近日在網上被瘋傳，網友紛紛表示，「好羨慕」、「又是別人家男友」、「異地戀真的很不容易，但是從你這裡我看到了甜蜜」、「畢業就結婚吧」、「真愛都是他們的」、「你叫我們這些20多年沒交女友的怎麼辦」、「墨鏡戴好」。

▲最閃異地戀！癡情男三年寫828封情書...肉麻告白：她是永遠的女主角（圖／翻攝自《梨視頻》）

▲相隔兩地的他們透過寫情書來維繫感情。

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關鍵字：異地戀,告白,情書,女主角,癡情男

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