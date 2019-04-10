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莫名發高燒是警訊！感染耳念珠菌「90天內死亡」　大陸已確診18例

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▲▼培養皿中的耳念珠菌（Candida auris）。（圖／達志影像／美聯社）

▲耳念珠菌常具有多重抗藥性，因此極難治療。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

超級黴菌「耳念珠菌（Candida auris）」在國際間傳播，目前大陸已確認18例臨床感染病例。據悉，一旦感染超級黴菌，多數人都會在90天內死亡，而且死亡機率高達60%；而美國也將「耳念珠菌」列入緊急威脅名單。

綜合陸媒報導，大陸在2018年發現首例耳念珠菌臨床感染病例，是一位76歲的患者，此後病情擴散，疫情日漸增加。大陸工程院院士、第二軍醫大學長征醫院皮膚科教授廖萬清表示，「目前已證實，確定有18例超級真菌的臨床感染病例，但這種超級真菌還不清楚來源，因此治療困難。」

耳念珠菌被評為「神秘而且致命」，因為患者感染後大多會莫名發高燒，不論各種藥物都治療無效，同時會伴隨各種器官衰竭、呼吸衰竭等現象。專家指出，念珠菌屬於黴菌，並非細菌類，因此在治療時，是使用抗黴菌藥物而非抗生素，不過耳念珠菌較為少見，而且感染後致死率較高。

▲▼培養皿中的耳念珠菌（Candida auris）。（圖／達志影像／美聯社）

▲目前所發現的個案，主要來自病人本身內源性菌株或外來菌株感染。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，耳念珠菌在2009年於日本首次被發現，近幾年已於歐洲、亞洲、美洲、非洲十餘國迅速傳播感染。研究人員認為，這是新近進化出來的黴菌，能快速適應人體內環境的新物種，主要是由血液感染所引起；此外，主要發生在加護病房、使用呼吸器、洗腎等重症病患，死亡機率高達6成。

另外，「耳念珠菌」蔓延全球，美國感染病例甚至增加到587例，有將近50%的感染者都在90天內身亡。目前美國疾病控制與預防中心（CDC）已將其列入「緊急威脅」名單。

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關鍵字：耳念珠菌,感染,死亡,超級黴菌,發燒,病例

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