影／「放學了」竟失效...4歲蘋果娃開嘴「狂點頭」　網笑歪：小時候的自己

大陸中心／綜合報導

回憶起學生時期，每次只要聽見「放學」立馬精神百倍，不過這招竟然失效了。甘肅省慶陽市的4歲男孩周梓宸日前在上課時瘋狂度估，不僅嘴開開還頻頻點頭，連老師大喊「放學了」都沒反應；這段影片近日在網路上爆紅，網友笑翻直呼，彷彿看到小時候的自己。

▲止不住睡意的萌娃XD。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

綜合陸媒報導，就讀幼稚園中班的周梓宸近日在上課時不小心睡著，坐在椅子上打瞌睡，頭還不停晃呀晃；瞧他鼓著紅通通的臉頰，就像一顆蘋果一樣。當時，老師看見梓宸瘋狂度估，靈機一動大喊「放學了」試圖叫醒，沒想到對方竟然一點反應也沒有，讓她忍不住笑翻。

周梓宸的媽媽說，「這孩子號稱小睡神，在家裡是個開心果，不過他平常其實沒有很愛睡覺，但是只要一安靜下來就會開始打嗑睡；而且梓宸超好動，嘴巴更是劈哩啪啦講不停，不論是吹牛還是講故事都難不倒他。」除此之外，她也笑說，知道梓宸上課睡覺時並沒有覺得很生氣，「可能是遺傳吧，我小時候也常這樣。」

▲被吵醒還皺著眉頭～

影片曝光後，網友紛紛回憶，「像極了當初上課打瞌睡的我」、「想到當年站著都能睡著的我」、「按劇情來說，聽到放學應該一下子就蹦躂起來了呀」、「快醒醒啦！口水都要流出來了！」、「臉上的兩坨肉肉太可愛了」、「孩子：別吵，我正在想解題的辦法呢」。