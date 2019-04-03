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虎媽一巴掌回禮霸凌者！呂秋遠10句真心話　「學校是侏儸紀公園？」

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▲▼少女,霸凌,排擠,哭,許力方,美少女,氣象小公主,今日我最美,周子瑜。（示意圖／記者莊智勝攝）

▲虎媽帶女私刑霸凌者！呂秋遠分享10點處理法：「以暴制暴成為習慣，這個法治社會就會無以為繼」。（圖／翻攝爆料公社）

記者趙蔡州／綜合報導

一名媽媽發現女兒被同學霸凌，事件還被校方「河蟹」處理後，氣得她衝去學校與霸凌者理論，讓女兒當眾回打霸凌者，影片曝光後引發社會激烈討論。律師呂秋遠3日就在臉書發文討論，分析10點「當孩子在學校被霸凌時」的處理方式，並表示不贊同「以暴制暴」的行為。

呂秋遠律師的文章全文（已經獲得授權轉載）：

關於有位媽媽帶孩子去學校當眾「復仇」這件事，許多人都覺得打得很好。如果我是那位孩子的爸爸，當下我或許也會很想要動私刑處理這個問題。不過，畢竟是兩年前發生的事件，我覺得想要動私刑的念頭應該會下降很多，因為孩子現在還處於這種陰影之下，我竟然沒發現，或者竟然無法解決，這已經不是還手就可以處理的，我不是雷龍，不可能別人踩我一腳，兩年後我才決定報復。這種事情，情緒控制不住，當下就會處理；情緒控制的住，就交給法院處理。

那麼，這件事情，不論要孩子打人的媽媽如何生氣，那位二年前被打的孩子如何委屈，現在會面臨什麼問題呢？首先，如果這位現在被打的孩子爸爸，認識一些人，又非常不理性，下次可能也會帶一群人到學校，又要他的孩子當面打這個女孩兩巴掌。如果這位現在被打的孩子爸爸認識一些律師，又很理性，下次就會邀集這位媽媽與女孩到少年法庭見面，或者請求損害賠償。第二種情況還好，但是如果第一種情況呢？難道這位媽媽，再找一群人到學校，毆打孩子一頓？下次孩子的爸再找更多的人來一次？現在的學校是教育單位還是侏儸紀公園？

所以，在這件事情上，不論情緒宣洩有多爽快，三個大人帶一個孩子，當眾報復賞對方一巴掌，我都不可能贊同。因為以暴制暴成為習慣，這個法治社會就會無以為繼。相信我，當自己拿出拳頭以後，永遠會有更大的拳頭出現，等著教訓別人，那個別人，可能是現在洋洋得意的自己。所以，當孩子在學校被霸凌時，我的建議是這樣的：

1.可以生氣、可以憤怒，但是先不要發作。事實究竟如何，讓子彈飛一會兒。

2.立刻聯繫老師與校方，要求對方家長出席，面對這樣的暴力問題。同時輔導工作也要同步進行，不是只有輔導雙方，還有全班同學。

3.孩子如果只是單純不小心打鬧受傷或是嘴巴很賤互罵，請高抬貴手，不是被打以後，就要致對方於死地。大人的行為請不要比小孩激動，更不要比小孩幼稚。

4.以暴制暴是一種方法，但是請確保你的拳頭永遠比別人大，切記一山還有一山高，明槍易躲、暗箭難防。

5.如果對方是惡意的，不僅拒絕協調，還惡言相向，那麼可以考慮提告，小朋友的「犯行」，大概就是傷害、公然侮辱或恐嚇，少部分是恐嚇取財或妨害秘密，嚴重一點可能是強制猥褻或強制性交。

6.提告以後，對方應該會認真一點應對，但還是得饒人處且饒人，不用想要給對方前科或是什麼記錄，即便是少年犯罪，往後前科記錄也會塗銷。

7.如果要提告，請把握黃金時期，刑事告訴乃論的罪，例如傷害、公然侮辱是發生起六個月，民事訴訟的請求時效是兩年。

8.提告以後，應該要考慮轉班或轉校，事情至此，孩子的人際關係與學習環境大概要重新建立，不要留在原地會比較好。

9.學校是個小型社會，不要急著為孩子做什麼事，要引導他慢慢處理與解決。要知道，我們都無法保護孩子一輩子。

10.當你為以暴制暴這樣的事情喝采，請想想你要給孩子什麼樣的教育與未來。

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關鍵字：虎媽,女兒,巴掌,女主角,學校,私刑

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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