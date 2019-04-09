華聞快遞／廣州規劃3年內打造軌道交通「千億產業」

▲2019中國城市軌道產業創新發展大會。（中新社）

《廣東》廣州規劃3年內打造軌道交通「千億產業」

在9日舉行的2019中國城市軌道產業創新發展大會上，廣州市發改委發布了該市《軌道交通產業發展三年行動計劃（2019 -2021年）》；當中提出，至2021年，廣州軌道交通產業規模預計達到1200億元。《行動計劃》從提升產品和服務供給質量、培育壯大企業主體、推動產業集聚發展等方面提出了具體措施。（中新社）

《河南》德國與河南互投企業達123家 總投資達25.7億美元

第13屆中國河南國際投洽會9日在鄭州進入高峰時刻。河南省商務廳副廳長何松浩在此間舉行的2019中國—德國經貿合作對接會上表示，德國是河南省企業最為關注的發達國家之一，河南省與德國互相投資設立企業累計已達123家。（中新社）

《廣西》「中國茉莉之鄉」廣西橫縣欲借茉莉花產業「飄香」世界

「中國茉莉之鄉」廣西橫縣官方稱將實施品牌戰略，打造「東方茉莉城」，推動茉莉花產業飄香世界，揚帆「一帶一路」。目前該縣年產茉莉鮮花9萬噸，茉莉花茶7萬噸，均佔世界總產量60%以上，擁有「世界茉莉花和茉莉花茶生產中心」美譽。（中新社）

▲茉莉花茶「開春採」活動舉行。（中新社）

《河南》河南胡辣湯網銷領跑全大陸！電商助力已成脫貧利器

有電商近日發布數據稱，胡辣湯成為受歡迎的網購新品，其中，河南產的胡辣湯佔據了40%的網購市場份額，遠超其他省份。對於這一數據，在河南一胡辣湯企業做了近十年銷售的靳紅光認為，正是電商為傳統小吃的暢銷插上翅膀，也成為脫貧致富的有力助手。（中新社）

《廣東》廣東東莞搭平台促千企與百校合作 為製造企業定制技術人才

廣東東莞市3月29日迎來第十屆校企合作洽談會，來自大陸各地的210家院校以及東莞市有人力資源需求的1000多家重點企業匯聚一堂，精準、高效地進行洽談對接。當天上午，校企雙方現場達成協議2200份，參會學校計劃向洽談企業輸送畢業生5.78萬人。（中新社）

《陝西》陝西自貿區揭牌2年新增註冊市場主體40694戶

大陸自由貿易試驗區工作辦公室9日透露，陝西自貿區揭牌成立2年來，加快推進政府職能轉變，投資貿易便利化水平顯著提升，金融服務創新步伐加快，區域協同發展成效初顯。截至2019年3月底，陝西自貿區新增註冊市場主體40694戶。（中新社）

《海南》海南推出「旅遊年卡」 激發海南人游當地的熱情

海南省旅遊景區協會、海南暢行遊旅遊管理有限公司9日聯合發行「海南旅遊年卡」，售價不到200元（人民幣，下同），本地居民便可不限次暢游海南省內16家旅遊景區。（中新社）

《廣東》東方航空開通廣州直飛名古屋航線

中國東方航空集團上海航空公司開通廣州直飛名古屋航線。北京時間當日8時45分，首航航班FM807從廣州白雲機場起飛，不經停直飛前往名古屋中部國際機場。據悉，該航線由東方航空集團全資子公司上海航空執飛。從4月9日至6月6日，除星期五外，每週執行6班，當日往返；6月6日以後，該航線每日均有1班往返。（中新社）

▲東方航空開通廣州直飛名古屋航線。（中新社）