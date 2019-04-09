影／6歲童「大眼燦笑」撞臉楊冪　伸5指撩髮...60萬網友暴動：想合照

大陸中心／綜合報導

青海省玉樹藏族自治州的男童普吾尼瑪，有著一雙大大的眼睛、清秀的臉蛋，仔細一看，外貌與大陸女星楊冪極為神似。他對著鏡頭露出迷人燦笑、伸手撩髮的影片近日在微博被瘋傳，瞬間引來60萬網友暴動直呼，「好想要合照！」

▲普吾尼瑪長相十分清秀。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，事實上，普吾尼瑪早在直播App「快手直播」中就爆紅，小小年紀已經有25萬粉絲；不少網友發現，他那雙水汪汪的大眼、紅通通的小圓臉、尖尖的下巴，以及五官簡直就是縮小版的「男版楊冪」，不僅走街上常有人要求合照，甚至還有經紀公司想將他簽下。

▲撩髮動作電翻許多網友。（圖／翻攝自梨視頻，下同）

瞧普吾尼瑪笑起來的模樣，嘴邊除了有2個小梨渦之外，撩起頭髮的那一瞬間，更是電倒一大票網友，人氣超旺。根據梨視頻報導，普吾尼瑪的哥哥表示，「最近有很多人說他是小女孩，始終不相信我說的話，不過還是謝謝那些非常關注我弟弟的人。」

▲留著一頭長髮的普吾尼瑪，完全看不出來是個小男生。

撞臉楊冪的男童影片一曝光，許多網友紛紛留言，「好清秀啊！真的挺像的」、「髮際線有點高啊」、「小小楊冪超可愛」、「我以為是小女孩」、「突然很好奇他長大會變成什麼樣子」、「好想找他拍照啊~」、「這頭髮撩的有點厲害哈哈哈」、「被電到了啦~」、「怎麼美成這樣」。

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