汙染環境判死刑！挖礦被列為「淘汰產業」　大陸將加以取締

▲挖礦產業即將在大陸被淘汰。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

大陸中心／綜合報導

大陸國家發展和改革委員會（簡稱發改委）8日發佈《產業結構調整指導目錄（2019年本，徵求意見稿）》，內容列出3大類別的產業活動，分別為「鼓勵類」、「限制類」、「淘汰類」，其中最受關注的「挖礦」活動被歸類為「淘汰產業」，汙染環境是主因，日後將加以取締。

大陸發改委提到，為貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、加快建設現代化經濟、推動產業發展，針對《產業結構調整指導目錄（2011年本）（修正）》進行了修訂。而這3大類別的「淘汰類」中，淘汰了落後工藝、技術、裝備及產品，主要是不符合有關法律及法規的規定、不具備安全生產條件、嚴重浪費資源、汙染環境等因素。

挖礦是獲取比特幣的勘探方式的暱稱。綜合陸媒報導，虛擬貨幣「挖礦」活動與一些產生毒害氣體、環境高污染的化工生產技術歸類在一類，同樣屬於「落後生產工藝裝備」的項目。

此外，這份《徵求意見稿》中，為所有的淘汰類產業定了一個明確淘汰時間，依期限內，根據計劃進行淘汰；如果未標淘汰計劃者，為大陸國家產業政策已明令淘汰或立即淘汰。由此可得知，虛擬貨幣挖礦活動屬於「立即淘汰」的產業。

據了解，去年第四季比特幣的挖礦成本平均為4060美元左右，已高過比特幣目前價值的3600美元，挖礦成本已高於比特幣價格；專家也指出，虛擬貨幣的價值已經降到對挖礦的投資人來說不具備經濟價值的程度，使得許多人紛紛關閉挖礦設備。