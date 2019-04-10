「非洲豬瘟會議」未邀請台灣　馬曉光：民進黨藉此破壞兩岸關係

▲馬曉光在例行新聞發布會上，對位邀請台灣出席「非洲豬瘟專家會議」一事做出回應做出回應。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪、洪珮瑄／北京、台北聯合報導

世界動物衛生組織（OIE）8日在北京召開非洲豬瘟專家會議，但未邀請台灣出席，國台辦發言人馬曉光今（10）日出席記者會表示，這段時間以來，民進黨當局不斷借非洲豬瘟疫情防控來做文章，破壞兩岸關係。

據了解，「非洲豬瘟專家會議」是由OIE、聯合國糧農組織（FAO）及大陸三方所籌辦，並將在會中成立東亞區非洲豬瘟常設專家小組。不過台灣卻未受邀請出席此會，農委會副主委黃金城曾說，這是大陸特意的動作。而馬曉光針對此事指出，民進黨的目的是為了破壞兩岸之間的關係，所以才會針對「非洲豬瘟疫情」大作文章。

此外，馬曉光也強調，大陸方面一直以來都是按照「及時」、「公開」、「透明」的原則公佈有關情況，並且與世界動物衛生組織保持密切的合作，讓訊息暢通無阻地傳遞給大家，台灣方面想要瞭解情況也能獲得完整的資訊。

雖然台灣這次未能出席專家會議，但防檢局強調，台灣支持OIE及FAO等國際組織協助建構區域聯防，也願積極與亞洲鄰近國家及各國攜手防控，持續透過各種方式與各國交流，與OIE維持良好互動。據悉，今年OIE年會將在5月於巴黎召開，台灣已接獲邀請，將由常任代表杜文珍率團出席。