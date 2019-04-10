電扶梯禁止左行右立！上海地鐵列8規定　網淚奔：只能提早出門了

▲上海地鐵提倡禁止在電扶梯紹行走。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

大陸中心／綜合報導

在台灣捷運的電扶梯總能看見大家很有默契地往右邊站，為了讓趕時間的人能有一條「無阻的通道」；不過上海地鐵近日張貼出8條「自動扶梯乘梯須知」，其中一項顯示「禁止行走或奔跑」，這也表示日後將無法「左行右立」。這規定近日在微博受到關注，網友無奈直呼，「只能提早出門了！」

從自動扶梯乘梯須知上可看見，內容明確寫出「禁止行走或奔跑」、「禁止玩耍」、「禁止使用手推車」、「禁止運輸笨重物品」、「禁止倚靠」、「禁止反方向站立」、「禁止頭和肢體伸到扶手帶外」、「禁止在出入口附近停留」等8大規定；其中第一項最具爭議。

▲上海地鐵運公布的新版「自動扶梯乘梯須知」。（圖／翻攝自人民日報）

針對此事，上海地鐵運營中心也做出回應表示，這幾項須知是依據國家標準來訂定的，為了大家的安全考量，才禁止乘客們在電扶梯上行走；不過事實上，這規定其實已經很了，從2012年開始，上海就不再提倡「左行右立」，而且不單單只有在地鐵而已。

綜合陸媒報導，業內人士認為，在電扶梯上行走很容易失去平衡，造成意外發生之外，也會讓重力分佈不均，增加扶梯損壞的機率，同時提高電梯保養的難度。此外，有站務員提到，內部培訓時有提倡禁止「左行右立」，不過許多乘客已習慣走左邊，所以很難改過來。

這則消息近日在微博備受討論，網友紛紛回應，「看來只能提早出門了」、「左側快速通過走了那麼多次，都沒聽說過電壓不穩」、「那我們都趴著吧！都等著排到下班吧！」；不過，也有人表示支持，「自動扶梯本來就不允許走動，碰到老人小孩站不穩很危險」、「坐地鐵很多人有行李，確實不安全」。