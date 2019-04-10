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老公月薪4萬！幼稚園1學期「學費18.6萬元」嚇呆　地方媽媽：不敢生了

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▲▼娃娃車,載學生,幼稚園,安親班,學童,小學放學,小學生,校園安全,教育,國小（圖／記者季相儒攝）

▲孩童上學示意圖，與新聞人物無關。（圖／記者季相儒攝）

記者黃君瀚／綜合報導

台灣少子化問題嚴重，中央、地方政府全力搶救生育率，不過近日就有地方媽媽發文，談到孩子到了上幼稚園年紀，於是公、私立跑了近10間，終於明白現實世界的殘酷，便宜的公校抽不到，而好的私校一學期費用竟高達18.6萬元，對他們4萬元薪水之家根本遙不可及，「這年頭真的很不適合生小孩......。」

地方媽媽日前在「爆怨公社」貼文，表示政府一直試圖增加生育率，但她這幾天實際去幼稚園打聽才明白、才感同身受，為什麼現在的年輕人不敢結婚，就算步入禮堂也不敢生兒育女了，關鍵就在於「錢」。

請繼續往下閱讀...

她說，這幾天密集找了7到10間幼稚園，學費有便宜也有貴的，目前老公月薪4萬多元，自然只能上普通、便宜的學校，但這些幼稚園早就被預定光光，每一間都只能等候補。

走訪多處，好不容易找到一間可排隊的，還得先預付3000元訂金，再來要等到7月才能確定能否排上，更何況這間「便宜的」學費加一加，1個月就得花快1萬元，「將來我也會出去賺錢多少貼補家用」！

老公月薪3萬！幼稚園1學期「學費18.6萬元」嚇呆（圖／翻攝爆怨公社）

▲台中媽媽PO出一張貴族幼兒園收費表。（圖／翻攝爆怨公社）

媽媽無奈貼出一間貴族幼稚園價目表，以最貴的小班學生來算，學雜費1學期42,400元、月費20,600元、交通費每月1800元、餐點費每月1650元，另有英文教材費6672元、學用品1686元，加一加1個學期得花超過18.6萬元，「政府只會說一些幹話，只會出一張嘴叫人快點增產報國，請問你們配套措施有很完善嗎？」

文章貼上網，天價的高檔幼稚園嚇壞不少爸媽，「公立的95%的人都無望，私立的基本1萬月費起跳，誰敢生」、「還好沒生，貧窮會複製的」、「賺22k的人怎麼辦」、「公立的搶破頭，重點有錢人也跑來跟你搶」、「公幼根本抽不到，又不是想念就有」、「哇！加起來比大學還貴」、「喜歡小孩，但因為這樣不敢生。」

此外，不少網友分享自家孩子讀私校花費是多麼驚人，「私立我們是註冊+月費1年10萬」、「私立幼稚園註冊費就3萬，月費9800，才藝課900-1400每個月」、「幼稚園3年讀完30幾萬跑不掉」、「在台北市區私立（月費）1萬多算非常便宜了，可以說基本上找不到」、「桃園的私立，學費16800、月費4800、交通車900。」

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關鍵字：幼兒園,幼稚園,生育率

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