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懷念無名小站！她當年最愛「華華和宗迪」　釣出一票妹子...楊楊近照帥炸

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▲無名小站帥T。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲當年高人氣無名網帥。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

無名小站封存七、八年級生的青春回憶，當初也捧紅一堆帥哥美女。一名女網友昨天突然懷念起「無名」，不禁好奇，當初最喜歡的帥T華華跟宗迪，現在近況如何。po文釣出大票妹子，在少女心噴發的同時，也紛紛發揮鍵盤柯南的精神，搜出這些紅人的IG或臉書。

女網友在「爆廢公社公開版」發文表示，「當年有看過他們追過他們的，現在應該快30了吧，想當年無名小站他們很紅，我那時最喜歡華華跟宗迪了。」

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▲無名帥T楊楊。（圖／翻攝自楊楊臉書）

▲▼帥T楊楊招牌濃眉及深邃雙眼，實在太銷魂啦。（圖／翻攝自楊楊臉書）

▲懷念無名小站！她當年最愛「華華和宗迪」　釣出一票妹子...楊楊近照帥炸。（圖／翻攝自楊楊臉書、兔寶IG、宗迪臉書、耐吉IG）

從她po出的照片可見當年人氣超高的幾個帥T，包括耐吉、楊楊、兔寶、華華、以及網帥宗迪，而這些熟悉的面孔，立刻引起熱烈討論，「追過耐吉跟楊楊」、「當年都看楊楊跟小武的」、「我知道兔寶跟華華還有宗迪」、「有追蹤他們，我84年次的」、「無名時期全部追過」、「楊楊現在變超帥」、「只認識發條」。

在短暫陷入回憶後，妹子們也開始好奇，這些第一代紅人的近況。像是曾被譽為「台灣第一帥」的楊楊，在2015年公開婚訊，而他的現照依舊帥氣逼人，雕刻般臉蛋仍迷倒大票網友；宗迪則感覺和以前差異較大；而兔寶清秀臉龐透著叛逆的感覺，也是廣受歡迎。

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▲懷念無名小站！她當年最愛「華華和宗迪」　釣出一票妹子...楊楊近照帥炸。（圖／翻攝自楊楊臉書、兔寶IG、宗迪臉書、耐吉IG）

▲宗迪和以前的長相差異較大。（圖／翻攝自宗迪臉書）

▲懷念無名小站！她當年最愛「華華和宗迪」　釣出一票妹子...楊楊近照帥炸。（圖／翻攝自楊楊臉書、兔寶IG、宗迪臉書、耐吉IG）

▲耐吉。（圖／翻攝自耐吉IG）

▲帥T華華遭網友爆料收了錢卻沒收到貨也沒退款，疑似詐欺。（圖／翻攝自華華臉書）

▲華華。（圖／翻攝自華華臉書）

▼兔寶似乎變美了。（圖／翻攝自兔寶IG）

▲懷念無名小站！她當年最愛「華華和宗迪」　釣出一票妹子...楊楊近照帥炸。（圖／翻攝自楊楊臉書、兔寶IG、宗迪臉書、耐吉IG）

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關鍵字：無名小站,楊楊,網帥,帥T,華華,宗迪,兔寶,耐吉,爆廢公社,無名紅人

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