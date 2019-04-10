不吃身旁小魚！他懷疑「海生館鯊魚吃素」　網神解釋釣出專業真相

▲海生館鯊魚小魚和平共處。（圖／屏東海生館）

網搜小組／綜合報導

有網友日前在PTT發問「為什麼海生館的鯊魚不吃其他的魚？」底下整串爆笑回文讓「鯊魚其實是工讀生」的傳言廣為流傳，還有人開玩笑說因為牠們是「同事關係」，吃掉同事會被主管罵甚至是失業。不過對此海生館也出面闢謠，公布鯊魚可以和小魚和平共處的真相。

有鄉民在PTT八卦板上發問，他表示前幾天和家人到海生館參觀，看見鯊魚的身旁都是其他體型比較小的魚，但卻不會有「鯊魚自助餐」的畫面，好奇這些鯊魚是否是「素食主義者」。

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貼文一出，釣出網友們奇葩回應，有人神比喻「因為他們是同事關係，感情好」、「你吃了同事還不被主管幹翻？」、「吃同事會被吉，失業就不好惹」、「就像你上班看到正妹同事天天想吃了她，但是你還是只能幻想」、「大家都是出來混口飯吃，沒必要這樣」、「他有簽過契約，保證不吃其它魚」。

▲鯊魚。（圖／取自免費圖庫pixabay）

其他人則是認真強調鯊魚都是工讀生，還一路從人工進化到VR投影，「那些是工讀生啊！下班有便當」、「因為那是工讀生，要講幾次」、「都機械的...你以為是真的喔」、「現在都3D成像了，還在工讀生」、「上次一個沒控好撞鯊，設備搶修到隔天中午都沒睡」。

雖然網友們的整串回覆超逗趣，不過國立海洋生物博物館則是跳出來澄清，他們表示，鯊魚在海中是凶猛的肉食者，大家所看到的「和小魚和平相處」，其實是因為牠們已經吃飽了。海生館指出，每天閉館前半小時，工作人員會投入近百公斤的餌料餵食，鯊魚在吃飽之後就比較懶得追捕小魚，加上每日有固定餵食時間，「所以比較不會發生鯊魚吃小魚的現象，除非…沒有被餵飽。」

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