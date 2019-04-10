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24歲上兵問要不要續簽「34K月光族」原因曝　網勸待軍中：出來保證更慘

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陸軍、募兵、國軍。（圖／翻攝國防部發言人臉書粉絲專頁）

▲原PO說，目前24歲只是一般陸軍上兵，服役3年多。（圖／國軍示意照／翻攝國防部發言人臉書粉絲專頁）

網搜小組／綜合報導

要繼續簽下去嗎？一名24歲職業軍人上兵發文表示，自己月領34K是「月光族」，再過不久要面臨是否續簽的難題，因此想請教大家的意見。對此，有退伍弟兄說，「其實現在軍中環境已經很爽了，真的不如待在裡面比較好，當初我是因為不喜歡體制而退伍，其實外面錢沒那麼好賺。」也有人直言，「職軍還可以月光很明顯就是你自己的問題，出來只是更糟而已。」

原PO近日在「爆廢公社」臉書社團說，「許多人都告訴我現在外面景氣不好，留在裡面是很好的選擇。但我想問為什麼出去的人永遠都比進來的人多，如果軍中待遇與外面相比好很多，那為何我們不停的招募換來的成效如此的低？」

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原PO表示，自己算月光族，每個月34K薪水差不多見底，租小套房、沒房，有一輛鈴木Solio小車，「退伍後想去考大客車....但卻有無數的人告訴我軍中比外面好很多，讓我猶豫不決」，因此想請大家開導。

▼原PO目前正苦惱要繼續簽還是退伍。（圖／資料照）

馬英九,六六旅,66旅,海軍陸戰隊,夜宿,國軍,募兵（圖／記者楊佳穎攝）

原PO回覆網友問題說，目前24歲，只是一般陸軍上兵，服役3年多，「當初入伍就是想著利用軍中的資源來考取一些證照....但結局就是輪不到我。」

不少人好奇為何是月光族？原PO回覆，大部分的錢都拿來玩樂。有人問「租套房，所以是上下班的軍人嗎？這樣是比較存不到錢，住營區比較存得到錢」；原PO回「目前狀況是留一周休一周，在外租屋是放假的時候住的。」

有同樣志願役的人表示，「我也是職業軍人，我不覺得軍人這份工作不好。就算你去外面也是會遇到腦殘的老闆，不是嗎？你想受大車訓，那我請問你，你拿出什麼表現讓連長覺得能派你去受訓呢？想要什麼東西，是靠自己表現去爭取來的。」原PO無奈回「當初本來有說好要讓我去，但上面的長官一直再調動，到後來就沒有下文了。」

其他人留言，「不是待遇的問題吧，軍人特有的工作型態才是很多人無法適應的部分」、「職軍還可以月光很明顯就是你自己的問題，出來只是更糟而已」、「誠心勸你留在軍中，軍中包吃包住你都可以月光了！出來外面吃住都要另外算，保證更慘」。

▼不少網友認為，當兵比較能存到錢。（圖／國軍示意照／翻攝國防部發言人臉書粉絲專頁）

募兵。圖為特戰指揮部特二營官兵。（圖／翻攝國防部發言人臉書粉絲專頁、軍聞社提供）

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關鍵字：職業軍人,志願役,爆廢公社

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