小弟弟撞人沒道歉！他箭步上前「帥氣機會教育」　開口噴一句...糗翻

▲原po心裡想的教訓場面，示意圖，與本文當事人無關。（圖／CFP）

網搜小組／綜合報導

相信多數人都有「心裡想的跟嘴巴講的不一樣」的經驗，好不容易醞釀出來的情緒卻意外出糗，實在很尷尬。一名網友日前就在路上被小男童撞了一下，但對方卻沒有道歉；他心想要好好機會教育一下，馬上一個霸氣箭步上前，下秒開口卻糗翻，讓網友笑瘋表示「後勁好強」。

「教訓小弟弟結果教訓不成。」一名網友在PTT笨版上分享自己的糗事，他表示上週下公車準備過馬路時，一位小弟弟邊走路邊低頭滑手機，不小心撞到他，還踩了他新的白鞋一腳，手上的東西也掉到地上，「不料小男孩只是瞅了我一眼就離開了」。

請繼續往下閱讀...

原po越想越不是滋味，認為一定要趁機教育一下，心裡不斷想著要告訴對方「怎麼撞到人不會說聲抱歉啊！」接著就追上前去教訓人。沒想到他開口便說「欸！小弟弟，你剛剛撞到人是不會打聲招呼的嗎？」說完秒愣住，「ㄇ的（媽的）我當下是鬼打牆嗎？！腦中想的和想說的怎麼完全不一樣？」隨後小弟弟也傻眼說了句「大哥哥你好，對...對不起。」接著綠燈一亮就快步離開現場，留下尷尬的原po。

▲但現實超尷尬，讓原po直呼以後還是別隨便機會教育了。（圖／達志／示意圖）

原po事後無言表示「以後還是把機會教育的機會留給別人好了，他大概覺得晚上遇到怪人，歹年冬搞肖郎吧！」

貼文一出，鄉民們都表示後勁超強，「原來現在撞到人要打招呼的呀」、「 哈囉～我撞到你囉」、「害小弟弟以後都跟人家亂打招呼啦」、「你好，我撞到你了，抱歉」、「弟弟打了招呼又道歉，原po教育成功了」。不過另有網友指出「打聲招呼」也是台語說法，「聽起來很黑道，很可以。」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！