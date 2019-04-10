逛好市多！田螺肉罐頭「附一管空殼」超佔位　行家解惑：輕鬆在家吃法餐

▲ 好市多田螺肉罐頭，上面的空殼體積是罐頭的3、4倍 。（圖／網友Lukas Yu授權）

記者張嘉晏／綜合報導

美式賣場好市多近日出現一款「田螺肉罐頭」，不過罐頭上的空田螺殼讓一堆消費者看了「霧煞煞」，不知用意為何。對此專業網友跳出來解答空殼的重要用途，同時也告知如何把這些殼發揮最大意義，讓不少人直呼「好特別」、「長知識了」。

有網友日前在臉書的好市多社團分享一款「田螺肉罐頭」，只見這200公克的罐頭售價299元，裝罐頭的透明圓桶裡還有超多空的田螺殼，體積幾乎是罐頭的4倍，讓部分網友不解這樣的用途，直呼這是自己看過今年最瞎的好市多商品。

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不過內行人隨後則點出空殼的意義，表示這其實是正統法式餐廳的擺盤，廚師會先將田螺肉挖出來料理、烘烤，最後再把螺肉塞回洗乾淨的殼裡送上桌，方便客人食用。還有人提供簡易食譜，只要將罐頭裡的螺肉加點青醬和麵粉混和，塞進殼內，最後再封口處加上起司粉焗烤一下，就可以輕鬆在家享受到法式料理。

▲ 法式田螺通常會帶殼上桌 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

如果沒有多餘心力為料理擺盤，有網友建議可以串起來當風鈴，當作居家飾品，或是串成項鍊給小朋友玩也不錯。另外也有人說可以捐給屏東或是台東的「寄居蟹保育團體」，給寄居蟹們一個新家，牠們就不用住在陽春的寶特瓶蓋裡了。而原po也表示，之後應該會依照網友建議把殼捐給保育團體，畢竟自己不會使用到，乾脆讓它發揮最大效用。

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►給寄居蟹一個新家